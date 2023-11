Estados Unidos pospone implementación de acuerdo comercial con Asia

"Ha habido un progreso significativo, pero no parece estar completo" y probablemente requiera más trabajo, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

El Gobierno de Estados Unidos señaló que pospondría un borrador de un acuerdo comercial con Asia, que debía ser presentado en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en San Francisco, esto tras enfrentar críticas internas.

Se esperaba que el presidente Joe Biden, al dar la bienvenida a otros 20 miembros del foro APEC, anunciara avances sustanciales en este acuerdo. Pero la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo el lunes que todavía quedaba trabajo por hacer en la parte más polémica del llamado Marco Económico del Indo-Pacífico (IPEF), referida al componente comercial. “Ha habido un progreso significativo, pero no parece estar completo” y probablemente requiera más trabajo, dijo Yellen a los periodistas después de encabezar las conversaciones con ministros de Finanzas de APEC.

“Sin embargo, en una serie de áreas que creo que son de importancia crítica para Estados Unidos, como las cadenas de suministro, el medio ambiente y las finanzas sostenibles, hemos logrado un gran progreso y también hemos progresado en el comercio, pero parece no estar completo“, afirmó.

