La activista iraní, encarcelada en Teherán, protesta contra la falta de atención médica para los presos y el velo obligatorio para las mujeres.

La activista iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023, inició una huelga de hambre en prisión para protestar contra la falta de atención médica para los presos y el velo obligatorio para las mujeres, anunció este lunes su familia. “Narges Mohammadi informó a su familia de que inició una huelga de hambre hace varias horas. Nos preocupa su estado y su salud”, indicó su familia en una declaración.

Mohammadi, de 51 años y activista contra la pena de muerte y por los derechos de las mujeres, se encuentra detenida desde 2021 en la prisión de Evin, en Teherán, aunque previamente ya había sido detenida y condenada en varias ocasiones.

La semana pasada, su familia ya denunció que las autoridades penitenciaras rechazaban trasladar al hospital a Mohammadi, cuyo estado de salud es frágil, por no querer cubrirse la cabeza con un velo. Sus familiares alertaron que, según un electrocardiograma realizado en prisión, necesitaba una hospitalización urgente. “La república islámica es responsable de todo lo que le pueda ocurrir a nuestra querida Narges”, indica la declaración.

A Mohammadi se le concedió en octubre el Nobel de la Paz “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán”. El premio se le otorgó tras un movimiento de protesta en Irán por la muerte bajo custodia policial, hace un año, de Mahsa Amini, detenida por supuestamente vulnerar el estricto código de vestimenta que rige en el país para las mujeres.

