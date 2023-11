Confirman suspensión del partido Movimiento Semilla en inicio de largo camino a la toma de posesión

Publicidad

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la entrada en vigor de la suspensión temporal de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Abogados consultados por Publinews consideran que no debería afectar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y otras autoridades, pero no descartan que surjan más obstáculos.

El vocero del TSE, Luis Gerardo Ramírez, recordó que la medida fue requerida por el Ministerio Público (MP) y ordenada por el juez séptimo penal, Freddy Orellana.

Agregó que la Corte de Constitucionalidad resolvió en su momento que la judicatura tenía competencia para suspender a una agrupación política y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de continuar con la investigación.

Ramírez reiteró que el Registro de Ciudadanos está dando cumplimiento a la resolución, ya que el proceso electoral concluyó el 31 de octubre y que con la entrada en vigor de la misma el Movimiento Semilla no puede realizar trámites administrativos ante esa instancia.

“No debería afectar”

Stephanie Rodríguez, abogada en derechos humanos, consideró que la suspensión del Movimiento Semilla es un “cúmulo de ilegalidades”.

Mencionó que esto es parte de un golpe de Estado impulsado por la fiscal general, María Consuelo Porras, y el presidente, Alejandro Giammattei, ejecutado por Rafael Curruchiche, lo que sienta un mal precedente.

La experta añadió que la medida no debería afectar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera el 14 de enero de 2024, aunque para ella han dejado en estado de “indefensión” a ese partido político, algo que podría repetirse en el futuro.

“Como ciudadanía, hay que estar alerta sobre este tipo de acciones que de alguna forma son legales, pero rayan lo político, están utilizando el derecho penal para anular a los enemigos políticos”, reiteró.

“No es definitivo”

Mientras que el abogado constitucionalista Édgar Ortiz explicó que no es una resolución definitiva y que, por lo tanto, es apelable. Sin embargo, lo califica como un “territorio no explorado”.

“Nunca en nuestros casi 40 años de vida democrática un juez había suspendido a un partido político”, resaltó.

A la vez, mencionó que los efectos de la suspensión no están claros y no “implica mucho”, es decir, la agrupación no puede ejercer derechos de organización política como asambleas, entre otros.

“No sabemos en qué términos va a funcionar esa suspensión. Hay que tener claro que no es una cancelación. El partido existe, pero está congelado, no puede hacer todas las cosas que hace normalmente”, recalcó.

OJ rechaza declaraciones de Arévalo

El Organismo Judicial (OJ) publicó un comunicado en respuesta al pronunciamiento realizado por el presidente electo, Bernardo Arévalo, quien le solicitó que “cese las acciones tendientes a burlar la voz del pueblo libremente expresada en las urnas” y expresó su rechazo a los señalamientos formulados. El OJ afirmó que los magistrados y los jueces son independientes y que únicamente están sujetos a la Constitución.

