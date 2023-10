VIDEO. Actividad paranormal en parque infantil de Baja Verapaz

¿Fue realmente un suceso paranormal, o hay una explicación más prosaica detrás de este enigma?

La madrugada del 26 de octubre de 2023, un evento inquietante dejó a testigos perplejos en el parque infantil de Purulhá, Baja Verapaz. Las redes sociales estallaron con un video misterioso que tiene como escenario este tranquilo recinto para niños.

El perturbador metraje fue grabado en plena madrugada, alrededor de las 3:00 a. m., y presenta un columpio que se mueve misteriosamente por sí solo, sin aparente explicación. ¿Fue una actividad paranormal, o existe una explicación lógica para este fenómeno?

El Eco-Parque Infantil, conocido como “la Suiza de las Verapaces”, se inauguró en junio de 2023. Desde su apertura, se ha convertido en un lugar de diversión y esparcimiento para niños y familias de la región. Sin embargo, lo que ocurrió en la madrugada del 26 de octubre ha desconcertado a muchos.

El video que circula en las redes sociales muestra el columpio oscilando de un lado a otro, mientras no se observa a nadie cerca. El chirrido del columpio resuena en la oscuridad de la noche, creando una atmósfera escalofriante que ha llevado a algunos a especular que podría tratarse de una actividad paranormal.

Espeluznante actividad "paranormal" en el Parque Infantil de Purulhá, Baja Verapaz. pic.twitter.com/6CoPks6zeO — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) October 26, 2023

Usuarios reacciones al video captado en Purulhá, Baja Verapaz

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios sugirieron que el viento podría ser la causa del movimiento del columpio, mientras que otros apuntaron a problemas de enfoque en la grabación. No obstante, no faltaron aquellos que especularon sobre la posibilidad de que el espíritu de un niño estuviera involucrado en este misterio.

A medida que el video se hizo viral, la discusión sobre lo ocurrido en el Parque Infantil de Purulhá continuó. ¿Fue realmente un suceso paranormal, o hay una explicación más prosaica detrás de este enigma? La incertidumbre persiste, y este caso sigue siendo un misterio sin resolver.

