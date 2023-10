Samuel Pérez: “A nadie se puede perseguir por emitir libertad de expresión”

Esto dijo el diputado de Semilla al referirse a la petición de retiro de antejuicio en su contra planteada por el Ministerio Público durante el programa "Hora 15" de Emisoras Unidas.

El diputado Samuel Pérez Álvarez se refirió sobre la petición de retiro de inmunidad en su contra, planteada por el Ministerio Público (MP) y las acciones que emprenderá al respecto, en el programa “Hora 15” de Emisoras Unidas.

El ente investigador dio a conocer la semana pasada que, a través de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, había presentado la solicitud del levantamiento de la inmunidad en contra del legislador, debido a la posible comisión del delito de actividades contra la seguridad interior de la nación.

ENTREVISTA

¿Por qué borró el tuit?

“El día que la CC sacó esa resolución a mí me pareció totalmente desproporcionada, recordemos que lo que hacía la corte era decir que el plantón pacífico que tenían las autoridades indígenas frente al Ministerio Público, era comparable con delitos de lesa humanidad, similares al genocidio, y que le daba 6 horas al gobierno y a la fuerza pública, incluyendo al Ejército, para desalojarlos.

A mí me pareció desproporcionada esa resolución. Inmediatamente mi reacción fue decir que esta situación le estaba declarando la guerra al pueblo de Guatemala.

Cuando lo publiqué, fue en cuestión de minutos, y vino el netcenter a malinterpretar lo que de fondo yo estaba diciendo. Como no quería que se entendiera mal, lo borré y volví a subir uno que explicaba mejor el fondo de la situación”.

¿Qué acciones se emprenderán?

“Ahorita en realidad va el trámite normal. Deberían de rechazar casi que de oficio. Primero, porque es completamente improcedente, hay por lo menos dos derechos básicos que se están vulnerando con intentar acusarme con esto y tratar de decir que es un delito. Una de las funciones más importantes de los diputados es poder expresar posiciones políticos y no nos pueden juzgar por nuestras posiciones. Y segundo, cualquier persona tiene garantizado un derecho sagrado que es el de libertad de emisión del pensamiento.”

Argumento legal que presenta el MP

“Me parece totalmente fuera de lugar si tuvieran que perseguir a alguien por esto que se argumenta, los primeros que deberían ser juzgados son los del Ministerio Público. Lo que sí está haciendo el MP con intentar perseguirme por esto, a la gente en general, es decir aquí no se respeta la libertad de expresión, no hay libertad de emisión del pensamiento. Aquí cualquier persona que opine en contra del régimen, va a ser condenada.”

¿Qué escenarios ha planteado su equipo legal?

“En realidad, el escenario es que esto es completamente improcedente. A nadie se puede perseguir por emitir libertad de expresión. No es un delito cualquier opinión que se quiera expresar. De hecho, yo no estoy diciendo no se cumpla la resolución de la corte, sino que me parece muy agresiva la resolución de la corte.”

¿Qué opina de que esta resolución haya sido adelantada por un grupos de netcenters?

“Como sabemos que es un intento de amedrentarnos. Consuelo Porras tiene un desprecio particular en contra de Semilla, pero especialmente conmigo ha tenido saña. No es el primer caso en mi contra inventado. Hay un intento de psicológicamente afectarme o afectarnos a quienes hemos denunciado este régimen autoritario. La verdad es que no me preocupa para nada.”

