La disculpa y el compromiso del diputado Samuel Pérez tras altercado con guardia

El diputado de Semilla emitió un mensaje en redes sociales luego de que se viralizara el video del momento del altercado con un guardia de seguridad.

El diputado de Movimiento Semilla, Samuel Pérez, se vio involucrado en un altercado que quedó captado por un usuario. A un día de la publicación de las imágenes en las que se observa al legislador intentando ingresar de manera violenta a un edificio en zona 4 capitalina y discutiendo con el guardia de seguridad.

Este lunes, 28 de agosto, Pérez emitió un mensaje en sus redes sociales en donde señaló que está de más aclarar la explicación racional que originó la situación, pero que se arrepiente del hecho.

“La situación tiene una explicación racional que está de más aclarar en este momento, porque no hay excusa ni justificación para lo sucedido. También le pido una disculpa a las personas cercanas y especialmente al pueblo de Guatemala, pues no es una actitud digna de una persona que ocupa un cargo público. Es una situación de la cual me arrepiento y que me comprometo a que no vuelva a suceder”, expresó.

Asimismo, declaró que le ofreció una disculpa al guardia de seguridad, Hugo Xol, que se vio involucrado en el altercado.

“Acabo de conversar con el señor Hugo Xol, agente de seguridad privada quien tuvo que enfrentar una situación que provoqué la noche del sábado. Le pedí disculpas personalmente y, amablemente las aceptó y me expresó su comprensión. También conversé con la administración del edificio, quienes también recibieron las disculpas”, aclaró.

Reacciones por disculpa de Samuel Pérez

Tanto la acción violenta que quedó captada como la disculpa del legislador ha provocado una serie de opiniones que usuarios en redes sociales han hecho públicas.

“Lamentablemente en el tiempo y proceso que se está viviendo si es totalmente inmaduro de tu parte. Máxime que estas a los ojos de cualquier error que cometas. Aunque es de sabios pedir perdón y enmendar, este no es el momento de hacer este tipo de cosas”, comentó uno de los usuarios, mientras que otros condenan el altercado, la violencia y el abuso contra la acompañante, entre otros.

