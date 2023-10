Molina Barreto: “Nosotros (magistrados de la CC) somos amantes de la democracia”

El magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, fue abordado sobre varios aspectos de la coyuntura actual en el país en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas.

En el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, fue abordado sobre varios aspectos de la coyuntura actual en el país.

Uno de ellos, el primero que se le consultó, fue relacionado con el proceso electoral recién pasado, pero el magistrado de inmediato hizo hincapié en que accedía a la entrevista, no como para emitir opiniones como magistrado de dicha corte, sino como “tipo personal”, según sus propias palabras.

La pregunta que se le formuló fue si “¿considera que hay peligro de que se anule el proceso electoral?”, no obstante, argumentó que las resoluciones hablaban por sí solas y, además, que no podría externar juicios de valor al respecto.

“Nosotros somos amantes de la democracia (…) Nuestras resoluciones son basadas en las Constitución Política, no al menú de quienes nos van a buscar, ni a la receta de ellos para que se les pase un plato. Digo, con mucha certeza y firmeza, que no lo hacemos para recibir ni aplausos de nadie, ni estamos sujetos a ninguna amenaza o a ningún tipo de sanción, ni interna ni externa.”

Tras un largo argumento presentado, el magistrado Molina Barreto finalmente contestó la primera pregunta que el periodista Luis Felipe Valenzuela le formuló:

“En absoluto, no hay nada de eso (…) Le digo con toda franqueza, yo no veo nada que impida que haya una transición el 14 de enero. Y le digo directamente, porque sé para dónde va la cosa. Ninguna fiscalía tiene la facultad de anular un proceso electoral. Solo con eso, que no es muy difícil determinar eso, ningún órgano jurisdiccional tiene la facultad de hacerlo. Todo eso está en manos de un Tribunal Supremo Electoral”.