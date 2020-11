Molina Barreto resta importancia a señalamientos en su contra

El profesional Roberto Molina Barreto ayer fue electo y juramentado como magistrado titular de la CC.

Roberto Molina Barreto contestó una llamada a Emisoras Unidas como recién electo magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El profesional del derecho habló sobre la designación que hizo la mayoría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como los señalamientos en su contra.

“No es por echarme flores, pero yo reúno las calidades y las cualidades para estar en el cargo. No tengo comentario a lo que puedan pensar los demás”, indicó.

El dos veces magistrado de la CC, agregó: “Mi expediente no tiene vinculación a ningún proceso penal. No he sido procesado por ninguna violación a los derechos humanos. Mi experiencia ya la conocen”.

Durante la entrevista, Molina Barreto también fue consultado sobre una posible división en la CC. La pregunta se hizo porque cuando fue candidato a la vicepresidencia por el partido Valor, criticó la resolución que prohibió la inscripción de Zury Ríos, como presidenciable.

“Sería una inmadurez pensar que puede darse una tensión interna. La CC no es un ring. El hecho de que no esté de acuerdo con algunos fallos, no significa que no respete a la persona (magistrados que fallaron en contra de Ríos). Cuando fui candidato a vicepresidente dejé de ser jurista”.

Opiniones sobre la elección de Molina Barreto

En el programa “A Primera Hora”, de Emisoras Unidas, se analizó la elección de Molina Barreto como magistrado titular de la máxima corte.

Esto fue lo que dijeron los exmagistrados Luis Fernández Molina, de la CSJ; y Carlos Luna Villacorta, de la CC.

Luna Villacorta: “Lo positivo es que la corte ya tienen miembros nombrados, pero sí creo que la elección era lotería cantada. Deja mal sabor, se sabía que él iba a ser electo”.

Fernández Molina: "Ahora hay un poco más de respiro, pero la CSJ envía un mal mensaje. Sería muy delicado una tensión en la corte porque Molina Barreto criticó sus resoluciones. La CC debe ser lo más centrada posible".

