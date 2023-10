Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental viajará a Guatemala

El Subsecretario Brian Nichols discutirá la necesidad de garantizar una transición democrática, pacífica en enero y priorizar el diálogo para resolver la crisis política del país.

El Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, viajará a Guatemala y El Salvador del 23 al 27 de octubre de 2023, para salvaguardar la democracia, impulsar la prosperidad ciudadana, impulsar la prosperidad inclusiva y proteger las libertades, aseguró.

El Subsecretario se reunirá con el Presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, para discutir sobre el proceso de transición presidencial.

El Subsecretario Nichols discutirá la necesidad de garantizar una transición democrática pacífica en enero y priorizar el diálogo entre todos los actores como medio para resolver la crisis política del país. También discutirá los esfuerzos continuos para colaborar en la gestión de la migración.

This week I’ll visit Guatemala & return to El Salvador, where I previously served in our embassy. I’ll engage partners to advance our highest regional priorities: safeguarding democracy, boosting inclusive prosperity & protecting fundamental freedoms. -BAN https://t.co/JbrCvP9JxD

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 23, 2023