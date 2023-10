Guatemaltecos componen canción en medio de las protestas

#SiNoBailaNoPasa se convierte en himno de las manifestaciones en Guatemala.

Guatemala ha sido testigo de once días de intensas protestas en las que miles de ciudadanos han salido a las calles exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana. Estas manifestaciones se han convertido en un grito de resistencia en contra de la corrupción y la impunidad que han aquejado al país durante años.

Sin embargo, en medio de los bloqueos y las protestas, un fenómeno cultural inesperado ha surgido: una canción que se ha convertido en el himno no oficial de estas movilizaciones. La canción, que ha sido compartida ampliamente en redes sociales, es una cumbia con una mezcla de ritmos latinos que por el momento carece de detalles sobre su autoría o la producción detrás de ella. La letra de la pegajosa melodía dice:

“Si no baila no pasa, si no baila no pasa, 1,2,3, baile, bloqueo, bloqueo, cadera, hasta abajo, cintura, hasta abajo, cintura”.