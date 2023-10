Devastador terremoto en Afganistán causa más de 2 mil muerte

“Lastimosamente, el número de víctimas es muy alto. El balance se eleva a más de 2 mil muertos”, dijo Bilal Karimi, vocero del gobierno talibán.

Más de 2 mil personas murieron en el violento terremoto de magnitud 6.3 que sacudió el sábado el oeste de Afganistán, según un nuevo balance oficial comunicado este domingo por el gobierno talibán.

El sismo, que sacudió regiones ubicadas a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Herat, fue seguido de ocho fuertes réplicas.

“Lastimosamente, el número de víctimas es muy alto. El balance se eleva a más de 2 mil muertos”, dijo Bilal Karimi, vocero del gobierno talibán.

En el pueblo de Sarboland, ubicado en el distrito de Zinda Jan, decenas de casas fueron destruidas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 600 casas quedaron destruidas o parcialmente dañadas en al menos 12 pueblos de la provincia de Herat.

En total, 4,200 personas se vieron afectadas de una u otra forma por el sismo, de acuerdo a la misma fuente.

The @WHO Health Situation Report No. 1 on the Earthquake in Herat, Afghanistan is issued. The link is here: https://t.co/00Bauwoo9j pic.twitter.com/ujuMNT2X8s

— WHO Afghanistan (@WHOAfghanistan) October 7, 2023