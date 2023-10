EE. UU. “usará todas las herramientas” contra quienes socaven la democracia en Guatemala

El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken transmitió "su apoyo para una transición política pacífica" durante una reunión virtual este lunes con el presidente electo, Bernardo Arévalo.

Estados Unidos “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia y el estado de Derecho en Guatemala”, advirtió un portavoz del Departamento de Estado tras la incautación de actas electorales en ese país.

El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken transmitió “su apoyo para una transición política pacífica” durante una reunión virtual este lunes con el presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo, afirmó el portavoz Matthew Miller en un comunicado.

La fiscalía allanó la sede del tribunal electoral de Guatemala y se incautó viernes y sábado de cajas que contenían actas de los resultados de las elecciones, que ganó Arévalo en segunda vuelta en agosto.

Arévalo, un socialdemócrata, denuncia que el decomiso de actas oculta intenciones golpistas y que el proceso de transición entre el gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Giammattei y el suyo se encuentra bajo amenaza.

Según el portavoz, el jefe de la democracia estadounidense expresó “su solidaridad con el pueblo guatemalteco, que se enfrenta a continuos esfuerzos para impedir un traspaso democrático del poder”.

Blinken dijo a Arévalo que espera trabajar con él “en temas de interés compartido” como la “migración irregular”, en un momento en el que el aumento de los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos preocupa sobremanera a Washington.

Met with Guatemalan President-elect @BArevalodeLeon to underscore our support for a peaceful transition of power and rejection of those who undermine democracy. Looking forward to working with his Administration to advance prosperity, stability, and democracy in the Americas.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 2, 2023