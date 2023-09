Desconsuelo en San Miguel Petapa tras destrucción de viviendas por socavamiento

En sectores de Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, varias familias perdieron sus casas y ahora se encuentran a la deriva, en la calle, con algunas de las pertenencias que pudieron rescatar.

Derivado de las intensas lluvias que tuvieron lugar la noche del miércoles, 27 de septiembre, varias viviendas quedaron destruidas debido al socavamiento en las bases de las mismas, en Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa.

Esto fue generado por el crecimiento del río Platanitos por lo que la correntada se llevó varias casas en la manzana A, sectores 2 y 4.

Los vecinos de dicho lugar dieron a conocer que en cada sector el río colapsó al menos 12 casas por lo que esperan que las autoridades les brinden apoyo, lo cual no ha ocurrido hasta el momento.

Los vecinos de estas colonias lograron sacar algunas de sus pertenencias a la calle, pues indican que se escuchan retumbos adentro de las viviendas.

Zoila Marina González Orellana contó que en su vivienda tres cuartos colapsaron, incluyendo su cocina, donde también se perdieron su estufa y sus enseres.

“Solamente lo que pude sacar fueron bolsas de ropa y una cama, lo demás está arriba, ya no lo puedo sacar. La casa puede dar vuelta y me puedo ir yo”, comentó.

Además, comentó que cuando ocurrió el huracán Mitch también perdió una casa en la que vivía más abajo. “Tengo ocho años de alquilar aquí”, dijo, al momento de confirmar que vive allí con dos hijas y cuatro nietos.

“Yo he recibido humillaciones del alcalde Mynor Morales; él a mí nunca me ha ayudado. Le hago una llamada al señor presidente de la República ya no hay autoridad aquí; anoche dormimos con mis nietos en la calle”, dijo.