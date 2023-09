Drenajes colapsan y provocan inundaciones en San Miguel Petapa

De acuerdo con el reporte preliminar de Conred, dos viviendas y nueve personas resultaron afectadas por las inundaciones.

Las lluvias registradas entre la noche del pasado domingo y madrugada de este lunes 25 de septiembre provocaron inundaciones en varios sectores de San Miguel Petapa, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Debido a las lluvias, los drenajes colapsaron y provocaron inundaciones en Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, por lo que Bomberos Municipales Departamentales realizaron un monitoreo en el área.

De acuerdo al reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) nueve personas y dos familias fueron afectadas; dos viviendas también resultaron con daño moderado y un muro colapsó.

Otro sector afectado fue el de la finca Guillen, en ese municipio, por lo que los afectados demandan respuesta de las autoridades, ante el colapso de las tuberías.

Mynor Morales alcalde de San Miguel Petapa, manifestó que hasta que el Gobierno central no atienda las necesidades y esa situación no podrán afrontarla, ya que solo el Ministerio de la Defensa, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Amatitlán (AMSA) y Conred han atendido al llamado, además, que durante la mesa técnica de parte de la ciudad enviaron dos técnicos que indicaron que pasarían los datos; sin embargo, no han recibido respuesta.

Vía Fabiola Toledo, Emisoras Unidas 89.7 FM

