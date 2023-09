Shakira desata bajas pasiones al aparecer desnuda, tapándose sus atributos únicamente con las manos

La famosa colombiana ha subido la temperatura con sus últimas fotografías publicadas en las redes.

Publicidad

Recientemente, Shakira sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de una nueva canción. El sencillo lleva por nombre “El jefe” y cuenta con la colaboración de la agrupación Fuerza Rigida.

Esta es la primera vez que la artista incursiona en el género regional mexicano, sorprendiendo a sus miles de fanáticos. En el clip, la artista luce diversos vestuarios, además en esta saca sus mejores pasos, ganándose el aplauso de sus fans.

Pero, ahora ha decidido subir la temperatura con la reciente sesión fotográfica que tuvo para la revista Billboard. En las redes sociales se compartieron algunas de las imágenes y hubo una de ellas que llamó por completo la atención.

La fotografía muestra a la intérprete tapándose sus atributos delanteros únicamente con sus manos. La imagen provocó que decenas de internautas llenaran de halagos a la famosa artista originaria de Barranquilla.

“Que mujer tan hermosa”, “Que viva Shakira”, “Está más imparable que nunca”, dicen algunos de los textos que se pueden leer a un lado de la publicación. En otra imagen de la revista, se le puede ver luciendo un vestido con un animal print de color rosa.

Shakira habla de la etapa que vive…

“Me siento como un gato con más de nueve vidas. Cuando ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire”, aseguró Shak durante la entrevista. La artista también impactó con un look futurista y lleno de transparencias, dejando muy poco a la imaginación.

Ella considera que este año pasó a ser el inicio de una nueva fase de su exitosa carrera musical.

Lee también:

“He pasado por varias etapas: Negación, ira, dolor, frustración, ira nuevamente, dolor nuevamente. Ahora estoy en una etapa de supervivencia”, detalló la famosa. No cabe duda que la estrella musical seguirá sumando éxitos a su carrera, la cual es admirada por millones de personas.

Publicidad