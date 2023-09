Estudio: aumentan casos de cáncer en menores de 50 años en todo el mundo

El nuevo estudio señaló la mala alimentación, el tabaquismo y el alcohol como principales factores de riesgo subyacentes en este grupo de edad.

Un amplio estudio publicado el miércoles reveló que, en las últimas tres décadas, se ha registrado un aumento de casos de cáncer entre personas menores de 50 años en todo el mundo, aunque las causas de este crecimiento no se conocen completamente. Los casos de cáncer entre las personas de 14 a 49 años aumentaron en casi 80 %, pasando de 1.82 millones a 3.26 millones entre 1990 y 2019, según el estudio publicado en la revista británica BMJ Oncology.

Aunque los expertos advierten que parte de este aumento se debe al crecimiento de la población, investigaciones anteriores habían detectado diagnósticos de cáncer cada vez más frecuentes entre los menores de 50 años.

