Zelenski destituye a ministro de Defensa en medio de contraofensiva contra Rusia

Su destitución se produce en medio de la contraofensiva lanzada por Kiev en junio para liberar las áreas ocupadas por Moscú en el este y el sur del territorio.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este domingo la destitución de su ministro de Defensa en medio de la contraofensiva lanzada por Kiev para recuperar territorios ocupados por Rusia, y pidió “un nuevo enfoque” en el ministerio un año y medio después del inicio de la invasión.

Reznikov, de 56 años, asumió el cargo tres meses antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, y lideró las negociaciones con los aliados para equipar a sus fuerzas con armamento moderno.

Su destitución se produce en medio de la contraofensiva lanzada por Kiev en junio para liberar las áreas ocupadas por Moscú en el este y el sur del territorio.

También coincide con la promesa de las autoridades de intensificar su lucha contra la corrupción, a petición de la Unión Europea. El Ministerio de Defensa se vio envuelto en al menos dos escándalos de corrupción.

Para reemplazar a Reznikov en la cartera de Defensa, Zelenski propuso a Rustem Umerov, jefe del Fondo de Propiedad Estatal.

El anuncio se produce horas después de que Rusia bombardeara varios sitios industriales a orillas del Danubio, en una región del suroeste de Ucrania fronteriza con Rumania.

Tras la suspensión del acuerdo que permitía la exportación de granos ucranianos por el mar Negro, Moscú multiplicó los bombardeos en esta región, donde hay puertos y otras infraestructuras necesarias para el comercio.

Según el fiscal, las fuerzas ucranianas lograron derribar 22 de los 25 drones utilizados en el ataque.

El ejército ruso, por su parte, indicó que llevó a cabo un ataque de drones contra el puerto de Reni, en la frontera con Rumania, un país miembro de la OTAN.

Tanto Rumania como Moldavia condenaron el ataque, aunque Bucarest subrayó que “en ningún momento” los ataques rusos “generaron ninguna amenaza militar directa para el territorio nacional o las aguas territoriales de Rumania”

Un ataque directo contra un país miembro de la OTAN podría provocar una nueva escalada del conflicto.

The President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, "fired" the Minister of Defense of the Ukrainian regime, Oleksiy Reznikov, his position is likely to be taken by Rustem Umerov. pic.twitter.com/rs6VqH3TfK

— Ciise Cartan (@CiiseCartan) September 3, 2023