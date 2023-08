El atacante fue identificado como un expolicía retirado, y según fuentes anónimas este tenía como objetivo a su exesposa.

Un tiroteo en un bar de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, dejó al menos cuatro muertos, entre ellos el presunto asaltante, la noche del miércoles, informó la policía. “Confirmados cuatro muertos en la escena, incluido el tirador”, dijo el shérif del condado de Orange a través de una publicación en la red social X, antes llamada Twitter.

#OCSDPIO Update- Incident scene at Cooks Corner is static. We are in unified command with @OCFA. Confirmed 4 deceased at scene, inc. the shooter. 6 transported to hospitals, 5 reported w/gunshot wounds. Officer-involved shooting occurred during the incident. No deputies injured.

— OC Sheriff, CA (@OCSheriff) August 24, 2023

“Hay seis trasladados a hospitales, cinco de los cuales tienen heridas de bala”, añadió. “Durante el incidente se produjo un tiroteo que involucró a un oficial”, dijo la policía, aclarando que ninguno de los agentes que respondió a la emergencia resultó herido.

El atacante fue identificado como un expolicía retirado, y según fuentes anónimas citadas por el diario Los Angeles Times, este tenía como objetivo a su exesposa. El tiroteo tuvo lugar al sur de la ciudad en el bar Cook’s Corner, un popular punto de encuentro de ciclistas de la zona.

Tiroteos en Estados Unidos

Estados Unidos paga un precio muy caro por la proliferación de armas de fuego y por el amplio acceso de sus ciudadanos a ellas. El país tiene más armas que habitantes y uno de cada tres adultos posee al menos un arma.

Una consecuencia de esta estadística es la altísima tasa de muertes por armas de fuego en Estados Unidos, sin comparación con la de otros países desarrollados.

*Con información de AFP

