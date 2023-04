VIDEO: Despegó la misión Juice para explorar las lunas heladas de Júpiter

“Es la sonda más compleja jamás enviada a Júpiter”, subrayó el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA).

La sonda espacial europea Juice fue lanzada este viernes, a bordo de un cohete Ariane 5, hacia Júpiter y sus lunas heladas con la misión de buscar ambientes propicios para formas de vida extraterrestre. El cohete despegó desde el centro espacial europeo de Kourou, situado en la Guayana Francesa, a las 06:14 horas (de Guatemala), 24 horas después de que fuera aplazado su lanzamiento debido al riesgo de tormentas. Su trayectoria es “nominal”, es decir, conforme a lo que se espera, según los equipos sobre el terreno.

La sonda se separó del cohete lanzadera, tal y como estaba previsto, 27 minutos después del despegue, a unos 1 mil 500 kilómetros de altitud. Stéphane Israël, presidente de Arianespace, calificó la misión de Ariane 5 como “un éxito”.

#DestinationJupiter: awesome launch pics just in from @EuropeSpacePort, courtesy ESA/M. Pédoussaut and ESA/CNES/Arianespace/Optique Vidéo du CSG/JM Guillon #GoESA #GoJuice #ExploreFarther pic.twitter.com/8ocrZOz5IR

— ESA (@esa) April 14, 2023