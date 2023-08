MP busca investigar a jefe del Registro de Ciudadanos por candidatura de Carlos Pineda

La estrategia del Ministerio Público (MP) es utilizar recursos legales para perseguir a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los resultados electorales parecieran no agradarle a las autoridades del MP y como justificación utilizan una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) para investigar al jefe de la Dirección de Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz.

La Fiscalía contra Delitos Electorales presentó el antejuicio contra Muñoz. Por posible abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes por la inscripción del partido político con el que Carlos Pineda buscaba la presidencia del país.

“La solicitud se realizó en virtud que la CC, referente a la suspensión del partido Prosperidad Ciudadana, certificó lo conducente.

Este tribunal estima que la serie de señalamientos que obran en el expediente formado por la acción constitucional. Ameritan una investigación que corresponde a las autoridades del ámbito penal”, resaltó el MP en un comunicado.

A la vez, la información del ente investigador llamó la atención al resaltar que la solicitud de antejuicio contra Muñoz es de conformidad con lo que establece la ley en esa materia. Pero no reconoce la ilegalidad para haber gestionado la orden de captura contra la subdirectora Eleonora Pinzón. Quien gozaba de inmunidad por ocupar el cargo de manera temporal en el Registro de Ciudadanos por no cancelar la personería jurídica del Movimiento Semilla. Como lo buscaba el juez Fredy Orellana, lo que no permite la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Investigación pendiente del MP

Aunque la misma resolución del máximo tribunal ordena lo conducente. El Ministerio Público todavía no presenta el antejuicio contra los tres magistrados de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo. Que ampararon al Partido Prosperidad Ciudadana para que participara en la contienda electoral.

El caso de esa agrupación política generó controversia porque el año pasado. Por medio de un amparo legal, se permitió que se accediera a la información del partido para convocar a asamblea general cuando dicha agrupación sería cancelada por el TSE.

