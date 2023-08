MP investiga amenazas a magistradas del TSE Irma Palencia y Blanca Alfaro

La Fiscalía de Sección de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas está investigando las amenazas a las magistradas del TSE.

Publicidad

El Ministerio Público (MP) está llevando a cabo una investigación respecto a las presuntas amenazas dirigidas a las magistradas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro e Irma Elizabeth Palencia.

La fiscal general, María Consuelo Porras, informó que la Fiscalía Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas inició una investigación de oficio sobre las amenazas que la magistrada Alfaro habría recibido vía WhatsApp.

En ese sentido, se procedió a informar a la Policía Nacional Civil (PNC) con el objetivo de que se brinde la debida protección a la magistrada titular.

Por otro lado, dio a conocer que, el pasado jueves 17 de agosto, la presidenta del TSE, Irma Elizabeth Palencia, se presentó ante el MP para formalizar una denuncia por las amenazas que habría recibido en junio de 2023.

Esta investigación ha avanzado y, al igual que en el caso de la magistrada Alfaro, se ha implementado un esquema de seguridad a cargo de la PNC.

#GUATEVOTA2023🗳️🇬🇹| Fiscal general, Consuelo Porras: “Se apertura denuncia de oficio a través de la declaración que ella (magistrada del TSE, Blanca Alfaro) generara a partir de hoy por el posible delito de amenaza. Ya se le notificó a ella la apertura de denuncia. Se le brindará… pic.twitter.com/xBEHHBTJan — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) August 20, 2023

Magistrada considera renunciar

La magistrada del TSE, Blanca Odilia Alfaro, anunció su decisión de renunciar a su cargo debido a las amenazas constantes que ha estado recibiendo, las cuales ponen en riesgo su vida.

“Mi función era llegar a esta elección, para eso me eligieron. No renuncié antes porque era el momento de cumplir con mi país. A partir del martes, estoy considerando presentar mi renuncia al Congreso de la República”, indicó Alfaro.

Añadió: “Voy a sostener hasta el último día que he hecho las cosas bien, que las he hecho pensando en qué es lo correcto. He tomado decisiones difíciles, he razonado votos en el TSE. Hoy es momento de calma y de paz, por eso llegué hasta este momento”.

Las declaraciones de la magistrada Alfaro se dieron al concluir el acto de apertura de la segunda vuelta electoral, la cual tuvo lugar en el parque Erick Barrondo. Este evento contó con la presencia de funcionarios del TSE, así como con observadores nacionales e internacionales.

Publicidad