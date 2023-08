Tras amenazas, Blanca Alfaro analiza renunciar a magistratura del TSE

Las declaraciones de la magistrada Blanca Alfaro se dieron al concluir el acto de apertura de la segunda vuelta electoral.

La magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Odilia Alfaro, ha comunicado su decisión de renunciar a su cargo debido a las amenazas constantes que ha estado recibiendo, las cuales ponen en riesgo su vida.

“Mi función era llegar a esta elección, para eso me eligieron. No renuncié antes porque era el momento de cumplir con mi país. A partir del martes, estoy considerando presentar mi renuncia al Congreso de la República”, indicó Alfaro.

Añadió: “Voy a sostener hasta el último día que he hecho las cosas bien, que las he hecho pensando en qué es lo correcto. He tomado decisiones difíciles, he razonado votos en el TSE. Hoy es momento de calma y de paz, por eso llegué hasta este momento”.

Las declaraciones de la magistrada Alfaro se dieron al concluir el acto de apertura de la segunda vuelta electoral, la cual tuvo lugar en el parque Erick Barrondo. Este evento contó con la presencia de funcionarios del TSE, así como con observadores nacionales e internacionales.

La magistrada Blanca Alfaro amplia información sobre amenazas desde hace tres meses e indica que algunos de los mensajes le ponen como ejemplo a #VirginiaLaparra #GUATEVOTA2023 #EUElecciones2023 pic.twitter.com/66WKdYVQB6 — JMaldonadoR_PN (@jmaldonador) August 20, 2023

Magistrada Blanca Alfaro denuncia amenazas

La magistrada Alfaro compartió que ha sido víctima de amenazas, una situación que se ha intensificado en los últimos tres meses. Sin embargo, señaló que no ha presentado una denuncia oficial ante las autoridades competentes.

Según indicó, cuenta con los chat y números de teléfono relacionados con esta situación, desde donde han sido planteados los mensajes para amedrentarla en el marco del ejercicio de su cargo.

“Los mensajes son consecuentes, dos veces (también) dejaron papeles en mi vehículo. No les dije a mis hijos o mi esposo para que no se preocuparan”, compartió.

Explicó que parte de lo que le expresan es que “le pasará lo mismo” que a la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien se encuentra en prisión desde hace más de un año enfrentando una condena y otro proceso penal.

