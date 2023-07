Volcadura de barco en Filipinas: 23 muertos y 6 desaparecidos por fuertes vientos

Los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes en el lago Laguna, a 37 kilómetros al sureste de Manila.

Una pequeña embarcación volcó este jueves 27 de julio en un lago cercano a la capital de Manila, Filipinas. Este accidente provocó la muerte de 23 personas a bordo y dejó seis desaparecidas, informaron los equipos de rescate.

At least 30 were killed and 40 rescued after a boat capsized in the #Philippines Thursday.

It capsized 50 yards away from Barangay Kalinawan, Binangonan.

The motorbanca was hit by strong winds, causing passengers to panic and go to the port side, causing it to capsize. pic.twitter.com/ikDeo8CXZ8

