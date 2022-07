VIDEOS: Captan el momento del terremoto que dejó 5 muertos en Filipinas

El terremoto se sintió hasta la capital Manila, a más de 300 kilómetros del epicentro.

Momentos de pánico se vivieron este miércoles, 27 de julio de 2022, en el norte de Filipinas, región que fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.0, dejando al menos cinco personas muertas y más de un centenar de heridos, así como severos daños materiales. El fuerte sismo se sintió hasta la capital Manila, a más de 300 kilómetros del epicentro.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se localizó en la provincia montañosa de Abra, en la isla principal de Luzón. El movimiento ocurrió a poca profundidad, añadió.

Today’s M7.0 EQ on Luzon Island, Philippines occurred in the Sunda plate zone. Since 1970, 11 earthquakes greater than M6.5 occurred within 250 km of today’s quake.https://t.co/Ezv3eCOekm

Follow @phivolcs_dost for regional updates.

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 27, 2022