Persiste hostigamiento de la FECI; ahora en contra de digitadores del TSE

Los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) siguen al pendiente de las acciones que promueve el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Las incongruencias en la solicitud de la FECI a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) generó más dudas.

La solicitud autorizada por el jefe dela FECI, Rafael Curruchiche, que en cinco días se entregue el listado de los digitadores contratados para el proceso electoral. Dicho documento debe hacerse físico y digital.

No obstante, integrantes del partido de oposición, abogados y politólogos denuncian anomalías, pues incluyen en el expediente judicial de la investigación contra Semilla esa petición al órgano electoral.

Por lo cual se involucra un caso del año pasado con las elecciones que se realizaron el 25 de junio.

El abogado Edgar Ortiz resaltó la inquietud de investigar ahora a los digitadores y mencionó que parece otro intento de intimidar al TSE y más actores del proceso.

“La carpeta judicial que investiga la falsedad de firmas. ¿Qué conexión puede haber? Incomprensible”, enfatizó Ortiz.

Asimismo, la titular del TSE, Irma Palencia, mostró su preocupación por los digitadores que por un trabajo temporal, por el que fueron escogidos por coordinadores de las localidades, los pone en una situación complicada.

“¿Qué tiene que ver eso con algo que no existía el año pasado? Vimos su trabajo que fue digitar la copia, que iba escaneada, y no puede variar. No sé lo que buscan con eso”, resaltó Palencia.

La presidenta del ente electoral denunció en la OEA la judicialización y extremos a los que ha recurrido el Ministerio Público desde la FECI luego de conocerse los resultados de la primera vuelta.

¿Acuerdo entre el MP, FECI y la UNE?

Otro de los aspectos que llamó la atención por la solicitud de la FECI fue que la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, antes de viajar, solicitó al TSE el cambio del personal de las juntas electorales del departamento de Guatemala y del Distrito Central.

En dichas localidades la UNE no logra aceptación por los votantes.

A la vez, que ahora se requiere información de los digitadores, se suma a los ataques de las juntas electorales departamentales y municipales cuando se tuvo que revisar las actas de escrutinios, además de la orden de captura en contra de la encargada del Registro de Ciudadanos, que goza de inmunidad, y la retención de expedientes de Semilla.

Costo de voto

La asociación Mirador Electoral presentó el costo de los votos que obtuvieron los partidos políticos y el gasto de campaña. El TSE definió que el techo de campaña era de Q34.9 millones.

Por lo que los partidos Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación) y Compromiso, Renovación y Orden (Creo) tuvieron la campaña más costosa, ya que el valor por voto fue de Q68.92 y Q103.20, respectivamente.

