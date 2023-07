FECI logra que juzgado autorice suspensión de Movimiento Semilla

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, dio los detalles del caso denominado Corrupción Semilla.

Publicidad

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, confirmó que a solicitud de esa fiscalía el juzgado séptimo de instancia penal autorizó la suspensión de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla.

De acuerdo con el fiscal, en mayo de 2o22 un ciudadano denunció haber sido adherido a esa agrupación política sin su consentimiento. Además, según Curruchiche, existen indicios de que al menos cinco mil personas habrían sido adheridos de manera irregular mediante a la falsificación de firma y letra. Agregó que la investigación de esa fiscalía confirmó que 12 personas fallecidas también fueron inscritas de forma irregular.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/uEXU3UkZOK — MP de Guatemala (@MPguatemala) July 12, 2023

De acuerdo con el jefe de la FECI, por este caso, Bernardo Arévalo denunció a Jaime Gabriel Gudiel Arias y presentó una copia de adhesión masiva firmado por Samuel Pérez y Alberto Sánchez y otras personalidades de esa agrupación política. Por lo que la FECI señala a Semilla de lavado de dinero y otros activos, ya que habrían pagado Q7 por cada firma recolectada, lo que da un monto superior a Q175 mil, cuyo origen de financiamiento es desconocido.

Semilla se pronuncia

Bernardo Arévalo se pronunció previo a la oficialización de un caso de corrupción contra esa agrupación política, que no sabían qué era lo que se estaba preparando y que no han sido notificados de nada. Agregó que están convencidos que como partido siempre operado en estricto apego a la normativa de las leyes a las regulaciones por lo indica que estamos tranquilos, afirmó que aunque quieran iniciar algo “sabemos que es algo que no va a prosperar y que seguiremos adelante y llegaremos a esta segunda vuelta”.

Por su lado Samuel Pérez dijo que a pesar de cualquier irregularidad van a seguir: “No es la primera vez que se empieza a inventar irregularidades sobre los procesos de constitución del partido y en todas las ocasiones se han desestimado esos casos porque no tienen validez, en esta ocasión va a ser exactamente igual, esto es importante mencionarlo esto no va afectar al partido, ni la candidatura de Bernardo y lo que queremos transmitirle al pueblo guatemala es certeza que vamos a continuar en este proceso a pesar los intentos de supuesta irregularidad”.

MP se blinda

El Ministerio Público (MP) instaló una reja alta y con soporte interno en el acceso principal a su edificio ubicado en Gerona, zona 1, lo cual generó interrogantes sobre los motivos detrás de esta medida. El levantamiento de esta estructura despertó la curiosidad de la opinión pública y de los ciudadanos en general.

Aunque se desconoce el motivo exacto de esta acción, se especula sobre diversas posibilidades que podrían haber llevado a esta decisión. Algunos sugieren que esta medida se ha tomado para fortalecer la seguridad y protección de las instalaciones del MP.

Sin embargo, hasta el momento no se ha brindado una declaración oficial por parte del Ministerio Público que aclare el propósito detrás de la instalación de esta reja. Emisoras Unidas consultó al departamento de comunicación social del MP sobre esta medida, pero no se obtuvo una respuesta.

(Visited 1,909 times, 1,909 visits today)

Publicidad