Luis von Ahn reacciona a señalamientos de Sandra Torres

La candidata presidencial de la UNE acuso a Luis von Ahn de manipular el algoritmo de redes sociales para favorecer a Semilla.

El empresario e informático guatemalteco, Luis von Ahn respondió a un video en el que Sandra Torres, candidata a la Presidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) señala al creador de Duolingo de manipular los algoritmos de las redes sociales para favorecer al partido político Movimiento Semilla.

En un video que fue compartido a través de TikTok, Sandra Torres manifestó que Luis von Ahn quien dice ser guatemalteco “De repente está hasta metido en alterar el algoritmo en las redes sociales para favorecer a Semilla”, manifestó.

“Si me lo miran por ahí, ahí me lo saludan, díganle que yo le mando saludos, de repente yo me lo encuentro allá por Washington, porque parecer que él se mantiene por ahí”, expresó.

Las declaraciones sobre von Ahn las brindó al momento de señalar a Semilla de tener el apoyo de netcenters en distintos países, para atacarla.

El creador de Duolingo citó el video a través de Twitter y expresó que él no puede modificar los algoritmos de compañías que no le pertenecen como Twitter o Tiktok, “Decir eso demuestra su total ignorancia”, manifestó.

No @SandraTorresGUA: (1) No puedo modificar los algoritmos de compañías que no me pertenecen como Twitter o TikTok. Decir eso demuestra su total ignorancia. (2) Soy puro Guatemalteco y me gusta bailar el son. (3) Lo único que he hecho en su contra es corregir tonteras como esta. https://t.co/qRvg84LazA — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) July 26, 2023

El científico guatemalteco también le aclaró a Torres: “Soy puro Guatemalteco y me gusta bailar el son”, von Ahn agregó que lo único que ha hecho en su contra es corregir “Tonteras como esta”.

Otro intercambio de palabras

No es la primera vez que Torres y von Ahn intercambian palabras a través de redes sociales, el pasado 27 de junio, dos días después de la primera vuelta, el empresario guatemalteco expresó “Me da mucha esperanza que (Bernardo Arévalo) @BArevalodeLeon llegue a ser presidente. 🌱”. Esta publicación desató la respuesta de Torres, quien expresó su descontento con el comentario y le preguntó por qué no le emocionaba la idea de tener una “mujer comprometida y apasionada por el país, con experiencia y conocedora de las necesidades de Guatemala”. Además, señaló que aunque el informático es exitoso y ha pasado años fuera del país, ella sabe que ama al país.

Von Ahn citó el tuit de Torres y respondió con respeto, pero señalando que había escuchado los audios que salieron a la luz durante la campaña pasada de la UNE, donde se evidenciaban “situaciones turbias”. Agregó que Guatemala necesita un gobierno que trabaje para mejorar la situación de sus ciudadanos en lugar de beneficiarse personalmente. En su opinión, el Movimiento Semilla representa esa intención.

Con respeto, perdón, pero he oído los audios que salieron a luz en su campaña pasada donde hay evidencia de cosas turbias. Guatemala necesita un gobierno que, en vez de extraer, trabaje para mejorar la situación de sus ciudadanos, y en mi opinión @msemillagt tiene esa intención. https://t.co/IQL8T2BEbL — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) June 28, 2023

Torres no se quedó callada y le respondió a von Ahn: “Yo elijo la #vida #familia #libertadreligiosa aunque le moleste!”. Luego, el empresario le dijo: “Además, no me gusta que hable de babosadas como el amor a la familia que no tienen nada que ver con ayudar a nuestro país a salir de la pobreza”.

