Intenso intercambio de mensajes entre Luis Von Ahn y Sandra Torres

El empresario se refirió a temáticas como el amor a la familia "que no tienen nada que ver con ayudar a nuestro país a salir de la pobreza", expresó.

El empresario guatemalteco, Luis Von Ahn, quien mantiene especial cercanía con la política guatemalteca, se refirió en su cuenta de Twitter sobre el proceso electoral en el que Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo, presidenciable de Movimiento Semilla, van a segunda vuelta.

Me da mucha esperanza que @BArevalodeLeon llegue a ser presidente. 🌱 — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) June 27, 2023

Posterior a su mensaje, que fue ampliamente visualizado en esa red social, la candidata del partido UNE le replicó: “Porque no le dq ilusión que sea una mujer comprometida y con pasión con el país con experiencia y que conoce las necesidades de Guatemala Luis? Ud es guatemalteco exitoso y tiene años de no vivir aquí pero se que ama Guate”.

“Con respeto, perdón, pero he oído los audios que salieron a luz en su campaña pasada donde hay evidencia de cosas turbias. Guatemala necesita un gobierno que, en vez de extraer, trabaje para mejorar la situación de sus ciudadanos, y en mi opinión

@msemillagt tiene esa intención”, fue la respuesta del exitoso empresario guatemalteco.

Agregó: “Además, no me gusta que hable de babosadas como el amor a la familia que no tienen nada que ver con ayudar a nuestro país a salir de la pobreza”.

Por su parte, Arévalo, quien fue mencionado en el mensaje inicial agradeció el apoyo y expresó: “Muchas gracias Luis. No fallaremos”.

Los mensajes de Luis Von Ahn

No es la primera vez que el empresario y creador de la exitosa aplicación para aprender idiomas “Duolingo” se refiere acerca de la candidata presidencial. En 2021, Von Ahn se pronunció en contra de Torres y de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, por la aplicación de la Ley contra el femicidio aplicado en la política.

Usar la Ley de Femicidio para callar acusaciones de corrupción en un país donde el trato a la mujer es tan malo no solo es inmoral sino retrasa la igualdad de género. Alejandra Carrillo, Roxana Baldetti y Sandra Torres deberían de tener vergüenza”, escribió.

