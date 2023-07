Torres pide cambiar a las Juntas Electorales del Distrito Central y de Guatemala

La candidata de la UNE, Sandra Torres, manifestó que está convencida de ganar las elecciones, pero le preocupa que no se respete la voluntad.

La candidata a la Presidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, pidió este martes 25 de junio, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cambiar a los miembros de la Junta Electoral del Distrito Central y de la Junta Electoral del departamento de Guatemala.

“Pedimos contundentemente el cambio de esta junta electoral, no estamos de acuerdo con ellos, y en harás de la transparencia y de la honestidad de la segunda vuelta electoral que ha generado muchísimas dudas, pedidos el cambio de la Junta Electoral Departamental del departamento de Guatemala y de la Junta Electoral del Distrito Central de la Ciudad de Guatemala”, manifestó Torres.

La aspirante a la presidencia indicó que los magistrados del TSE reconocieron que hubo problemas en la transmisión de datos en la primera vuelta.

“Estamos convencidos y optimistas de ganar las elecciones, pero nos preocupa que no se llegue a respetar la voluntad, nos preocupa toda está situación de incertidumbre, nos preocupa que todavía no estamos claros si se va a dar un proceso transparente, honesto”, manifestó la ex primera Dama.

Torres pidió también que ya no se siga utilizando el sistema de Software de SEGA, debido a que en la segunda vuelta deben existir resultados reales y transparentes.

La candidata presidencial indicó que se están preparando para la segunda vuelta el próximo 20 de agosto y afinan detalles.

Judicialización

A un mes de un balotaje presidencial inédito entre los candidatos, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, del partido político Movimiento Semilla, el país vive en vilo tras sucesivos fallos judiciales que han puesto en jaque al sistema democrático.

Recursos judiciales de partidos que perdieron la primera vuelta presidencial, el 25 de junio, y una polémica inhabilitación al partido Semilla de Arévalo (anulada un día después) han enturbiado la campaña al balotaje del 20 de agosto. También una orden de arresto a una aliada de Arévalo.

* Con información de Edwin Bercián

