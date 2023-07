FECI insiste en negar acceso de expediente a abogadas de Semilla

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, se ha caracterizado por agilizar “denuncias” en contra de operadores de justicia y ahora a Semilla.

Publicidad

La persecución penal que tiene la FECI contra del partido político de oposición Semilla, que logró un espacio para la segunda vuelta electoral, sigue sin ser clara. Ya que los fiscales se niegan a dar copia de la investigación.

A pesar de que el Ministerio Público desde hace meses trabaja en un caso para frenar la participación de los diputados electos y del binomio presidencial de Semilla. Evade compartir la información, como se comprobó desde el Juzgado Séptimo a cargo de Fredy Orellana.

Las abogadas de la agrupación política Andrea Reyes y Joseline Jácome acudieron ayer al ente investigador para hacer el requerimiento. Pues desde hace tres meses solicitaron el acceso por medio de un memorial, pero se les ha negado.

Reyes indicó que la petición es para tener conocimiento de qué se les acusa como partido, pero nuevamente “nos dan largas para no dar la información, por lo que entendemos ya como un retardo malicioso por parte de la FECI para no dar el expediente solicitado”.

La semana pasada, personal de la FECI, que insiste en continuar con la investigación contra Semilla, allanó las oficinas del partido. Por lo que el equipo legal de este señaló que son acciones ilegales, porque se les negó información de quién era el encargado de la diligencia y se les impidió el acceso.

No obstante, horas después, por orden de Orellana, se les emplazó para que respondieran una información con poco tiempo para cumplir con la solicitud judicial. Lo cual fue considerado como una acción para proceder con otras medidas legales en su contra.

Niega acompañamiento a Semilla

La componenda entre funcionarios en contra de la oposición política ha sido notoria.

La abogada de Semilla comentó que se hizo una solicitud al procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, para que los acompañara a solicitar la información. Minutos después el magistrado de Conciencia se excusó.

No obstante, algunos de los argumentos de Córdova son que no busca interferir en los procesos judiciales para que se repita la consigna “que se defiende a criminales”. Pero hay una violación al debido proceso, más cuando no se da acceso a la acusación.

Publicidad