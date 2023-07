Roberto Arzú responde a los señalamientos de Sandra Torres

"Yo no sé qué le pasa a Sandra Torres, pero entiendo su frustración", escribió Arzú en sus redes sociales acompañado de un video en donde emite su pronunciamiento.

Luego de que la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, hiciera serias declaraciones en contra de Roberto Arzú y su primo, Enrique “Quique” Godoy, el primero ya emitió una respuesta a ello.

“Yo no sé qué le pasa a Sandra Torres, pero entiendo su frustración”, escribió Arzú en sus redes sociales acompañado de un video en donde emite su pronunciamiento.

“Sandra, ubíquese”

“Entiendo su frustración, su desesperación, de que usted ha sido la candidata más rechazada de la historia”, le contesta Arzú a Torres.

Asimismo, le recuerda que él no fue candidato presidencial ya que no le permitieron participar derivado de que fue presentado un recurso de nulidad por campaña anticipada.

“Es más, yo hace dos meses, yo andaba todavía tratando de ser candidato, y obviamente usted fue de las que más luchó para que no lo fuera”, asegura Arzú.

Por otro lado, el excandidato de Podemos asegura que Torres lo descalifica porque no la quiere apoyar. “Aparte, ¿tan importante soy yo para que usted, siendo o no yo candidato, usted tenga que salir a mentir? No, Sandra, ubíquese”, asevera.

“Usted ha sido la representante legal del sistema corrupto, esa es la verdad, nadie lo puede negar, esa es su culpa, no mía. Que yo no la voy a apoyar jamás, nunca. Entonces, dedíquese mejor a ver cómo cambia su forma de ser y su forma de actuar y ver cómo logra cautivarle el corazón a los guatemaltecos”, finaliza.

Finalmente, en su videoclip Arzú agrega un extracto de una entrevista con el periodista Fernando del Rincón en donde se pronuncia por las candidaturas de Torres y Zury Ríos.

