Arévalo: “Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país”

El candidato presidencial de Semilla, quien fue confirmado por el TSE para la segunda vuelta, se pronunció en sus redes y en canales internacionales, en donde Thelma Aldana también opinó sobre el proceso.

El candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, quien fue confirmado mediante un acuerdo emitido por el Tribunal Supremo Electoral para avanzar a la segunda vuelta electoral, reaccionó luego de los señalamientos del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, por una denuncia presentada por las bases de la agrupación política.

“Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer. La semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada”, expresó Arévalo en sus redes sociales.

Asimismo, fue entrevistado en la cadena internacional de CNN en español, por Fernando del Rincón, en donde indicó que fue el Movimiento Semilla el que presentó la denuncia por una firma que fue confirmada que fue falsificada; sin embargo, no tuvieron detalles de la acción presentada.

Por su parte, la exfiscal general Thelma Aldana, consultada por el periodista internacional, consideró que el titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal cometió el delito de prevaricato, ya que emitió un fallo judicial sobre una ley de orden constitucional. Sin embargo, a su criterio, dicho fallo debe ser revocado, ya que el TSE deberá acatarlo.

Ante los recientes acontecimientos, un grupo de ciudadanos se presentó a la sede del TSE para manifestar su apoyo a Semilla, partido político que acreditó más de 653 mil 486 votos el pasado 25 de junio.

