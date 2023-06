CHICAGO: más de 20 baleados tras tiroteo en fiesta

Hasta el momento, no ha quedaron claros los motivos del tiroteo, pero la investigación sigue activa.

Lo que comenzó como una celebración terminó en tragedia después de que se produjera un tiroteo en Chicago, Illinois, que terminó con una persona fallecida y 20 heridas, según las autoridades locales. La balacera se produjo este domingo cerca de las 12:30 a.m. en un estacionamiento en Willowbrook, y según testigos, las víctimas estaban reunidas en una celebración.

Según el sheriff adjunto del condado de DuPage, Eric Swanson, algunos heridos fueron trasladados a hospitales en ambulancia, mientras que otros ingresaron caminando.

Diez de los pacientes fueron trasladados a cuatro hospitales, presentando lesiones entre rasguños hasta heridas de bala de gravedad, dos de ellas encontrándose en estado crítico, apuntó el jefe de batallón del Distrito de Protección contra Incendio de Tri-State.

Hasta el momento, no ha quedaron claros los motivos del tiroteo, pero la investigación sigue activa, agregó Swanson.

