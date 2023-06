Niña de 1 año y 5 meses es mordida por serpiente en Suchitepéquez

Una menor de edad fue mordida por una serpiente en su propia vivienda.

En un incidente impactante, una menor de edad fue mordida por una serpiente en su propia vivienda, ubicada en la aldea El Esfuerzo, en el municipio de Santa Bárbara, Suchitepéquez. La víctima, una niña de tan solo 1 año y 5 meses, recibió atención médica de emergencia gracias al rápido accionar del personal de Bomberos Municipales Departamentales de la Estación No. 66.

Tras recibir la llamada de auxilio, los socorristas se movilizaron hacia el lugar a bordo de la unidad RD-57 para brindar atención pre-hospitalaria a la menor. Reconociendo la gravedad de la situación, decidieron trasladarla de inmediato a la sala de emergencias del Hospital Nacional de Tiquisate, en Escuintla.

En redes sociales, se informó que la especie de la serpiente era coral y venenosa. Sin embargo, el grupo de Facebook Identificación de Serpientes de Guatemala, se detalló que el reptil es tipo Ninia sebae, totalmente inofensiva y no es venenosa.

“Esa especie es totalmente inofensiva, No es venenosa. Nombre científico Ninia sebae, es una especie muy común de observar en época de lluvia, también son bastante comunes de observar entre la hojarasca de parcelas cafetaleras. A la bebé no le pasará nada. He aquí la importancia de combatir la ignorancia”, se informó en dicho grupo.