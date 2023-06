Samuel Morales: “Cuando los medios intervienen distorsionan la percepción”

El desencanto de los presidentes en su último año de gestión ha hecho que ningún partido político logre continuar en un segundo mandato, aspecto que el Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación) busca romper con el hermano del expresidente Jimmy Morales.

Publinews entrevistó al candidato presidencial del partido Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación, Samuel Morales.

¿Qué cambiaría en el sistema judicial para que la ley se aplique sin favoritismos?

Necesitamos certeza legal, que va en dos vías. Una en la ley que está escrita, pero también en las personas y tenemos que hacer un llamado a la sensatez y moral de las personas que son las que hacen justicia para que sea en realidad justa, pronta y cumplida. Algo que hay que reformar y que depende del Sistema Penitenciario porque tiene una cantidad de incentivos perversos para funcionar mal, hay que dignificar a los policías penitenciarios, depurar la Policía Penitenciaria y reformar su ley, que no está enfocada en fortalecer la carrera. Garantizar que las penas por los delitos sean severas, también liberar la mora judicial que dejó el Ministerio Público de Thelma Aldana. También ajustes al Organismo Judicial. Estoy abierto al apoyo presupuestario, porque me molestó que pareciera que son limosnas a la cooperación internacional. Si dejamos que el vecino se meta hasta la cocina, va a cocinar por nosotros, va a decir qué comemos y va a decir con quién se acuesta nuestra mujer, ¿por qué tenemos que dejar que otros gobiernos entren hasta nuestras cortes? Si la comunidad quiere colaborar, necesitamos que estén en caminos, agua y saneamiento, oportunidades de empleo, inversiones, pero de lo contrario la inversión es un pretexto para meterse a decidir por nosotros.

¿Cómo garantiza que los presupuestos se aprueben por resultados y no solo aumento?

Hay que ampliar la base tributaria, así como la aplicación de las facturas electrónicas, que permitió que hubiese un incremento de alrededor Q30 mil millones anuales de recaudación. Podemos hablar con solvencia moral porque en el gobierno de FCN-Nación tenía un presupuesto de Q69 mil millones que se incrementó a Q77 mil millones y se le dejó a este gobierno un presupuesto de Q89 mil millones. Con el presupuesto que se tuvo se hicieron 400 kilómetros nuevos de carreteras, se repusieron dos mil kilómetros de carpeta asfáltica. Se trabajaron miles de kilómetros de carreteras terciarias.

¿Cómo hará para ampliar la base tributaria?

Hay que simplificar los procesos de entrada y salida. Hay que dinamizar los emprendimientos y hacer accesible los créditos, ninguna persona se va a formalizar si no tiene incentivos y aparte la SAT tiene que ser amiga, no debe practicar terrorismo fiscal, que ahora mismo practica cuando persigue a pequeños contribuyentes, incluso a personas que están en la informalidad porque no pueden emitir una factura; hay que ayudarlos con asesorías. Hay que convertir a los jóvenes en empresarios que generen sus ideas y produzcan.

¿Retomará la reforma constitucional que empezó su hermano, Jimmy?

No, porque no arrancó con el presidente, sino fue con CICIG. La Procuraduría de los Derechos Humanos pagó para hacer el proyecto de reforma constitucional. Que pretendía, dentro de mi entender y alcances, instaurar una dictadura judicial en el país. La Constitución no es perfecta, pero con la que está tenemos que hacer que las cosas sucedan, no es conveniente, no es prudente, trastocar la Constitución, máxime cuando hay tantos intereses políticos nacionales e internacionales en este momento que quieren apoderarse de la soberanía de los países.

¿Cómo contempla retomar el diálogo en la sociedad por la polarización que hay en el país?

Divide y vencerás, dice el famoso refrán y creo que hemos sido víctimas, nos han dividido al punto de que nos tienen derrotados, conquistados y dominados. Tenemos que lograr consensos y encontrar objetivos comunes y entender que los cambios llevan tiempo y requieren recursos, pero hay que cumplir de acuerdo a la ley. Hay mucho presupuesto que se invierte por ley, hay que recuperar y que se debe reformar inmediatamente es no litigar en los medios de comunicación, eso es uno de los grandes vicios que nos dejó la CICIG, al que se acostumbró la población. Ahora, todos son expertos en justicia y, al salir un titular, la gente juzga y condena de un vistazo, de una leída, a lo que le he llamado la dictadura del titular, la cual es peligrosísima… Cuando los medios intervienen, distorsionan la percepción y, al estar distorsionada, no sabemos en realidad si estamos componiendo o arruinando las cosas.

Conociendo a Samuel

¿Pasatiempo? Ver películas de ciencia ficción, escuchar música

¿Cuál es su comida favorita? Frijoles blancos con carne de cerdo

¿Qué tipo de música escucha? Diversa, retro

¿Cuál es su lugar favorito del país? Hawaii, Santa Rosa

¿Cuál es el último libro que leyó? El arte de la guerra, Las 48 leyes del poder

¿Realiza un ritual antes de salir de casa? Sí, con mi esposa oramos

¿Cuál es su película favorita? Me gusta la ciencia ficción, me gustó Rambo y Matrix

¿Qué le levanta el ánimo? Un buen plato de carne al mediodía con tortillas

¿China o Taiwán? La que más le convenga a Guatemala.

El polígrafo

¿Libramiento de Chimaltenango? Obra supernecesaria que ahorra tiempo

¿CICIG? Experimento para implementarlo en otras partes del mundo, entendimos que no servía

¿Tráfico? Fácil dos, tres horas

¿Aeropuerto La Aurora? Necesario repontenciarlo y construir uno más

¿Matrimonio igualitario? Nel pastel

¿Reguetón? Entretenido, pero hay que promover otros géneros musicales, que son para la música

¿TikTok? Entretenido, adictivo, hay que usarlo a favor de la población

¿Ricardo Arjona o Gaby Moreno? Los dos

¿Selección nacional de futbol? Hay que apoyarla siempre y sudar la camisola siempre

¿En un redondel, quién lleva la vía? Quien va a la derecha y quien va adentro

¿La patria del criollo? Lectura obligatoria para todos

¿Cuál canción resume su vida? Cantares

¿En cuál época le gustaría vivir? Quizá 30 años antes de la que me tocó vivir

¿Con cuál personaje famoso cenaría? John F. Kennedy y con el general Ubico

¿A qué edad termina la juventud? A la edad que querrás

¿Cuál ha sido la promesa más repetida y no se ha cumplido? Trabajo.

¿División?

“Todos los actores tienen intereses, que son políticos o económicos, o es poder o es pisto… ahí la gente puede sacar sus conclusiones. Guatemala tiene una posición privilegiada en el mundo, puede ser un hub logístico, entonces hay muchos actores en el mundo que les intereses nuestro territorio y si tienen una población dividida van a poder llegar y ser llamados como salvadores y van a entrar a nuestro territorio para hacer uso de los recursos y de nuestra posición porque nosotros los llamamos, que es lo que estaba pasando con CICIG. Hay poderes locales que quieren los negocios del Estado. Hay poderes económicos locales que también quieren dividir para quedarse con todo. Hay políticos que solo quieren poder y así tener pisto, hay que ir cerrando puertas”.

