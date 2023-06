Lecsan Mérida: “Un presidente que no conoce el Estado, no sabe mandar”

El exintegrante del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) busca liderar el país, para lo cual ofrece su experiencia en seguridad y legislación para que el país logre el desarrollo del que todos los políticos promueven.

El diputado Rudio Lecsan Mérida Herrera, candidato a la presidencia por el partido Humanista, fue entrevistado por Publinews.

¿Qué lo motivó ahora buscar la presidencia?

La visión de país del partido es una Guatemala con dignidad humana, con educación de calidad, salud integral y trabajo digno, pero para llegar a ese nivel nos hace falta. Se planteó que el binomio presidencial debe conocer el país, por la multiculturalidad y como secretario he recorrido el país. He sido diputado en dos ocasiones y he pasado por varios cargos. Y el otro aspecto que un presidente debe tener es conocer el Estado, ya que un presidente que no sabe de Estado, no sabe mandar, no tiene idea de cómo funciona y los cuatro años están contados y no hay tiempo para aprender. Soy abogado, fui fiscal en el Ministerio Público, trabajé sobre seguridad en Gobernación, dirigí el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil y eso me da “expertise” en materia de seguridad. Fui jefe en la Procuraduría General de la Nación, lo que da un enfoque de cómo funcionan las instituciones y las leyes, por lo que tengo un conocimiento de 30 años.

¿Cómo reducir las extorsiones para mejorar la seguridad?

Estamos paralizados, el crecimiento de la economía del país el año pasado no fue producida aquí, sino que producto de las remesas. No creemos que es un asunto de más policías, cámaras que son control, por lo que apostamos a la prevención del delito porque evita que los delitos se consuman y para eso se debe cambiar la doctrina policial del uso racional de la fuerza en el que elementos sanos, formados y capacitados enfrenten el crimen. Se contempla una fuerza de tarea entrenada para enfrentar al crimen. La Inspectoría tiene que funcionar, para lo cual hay que invertir en el control de la Policía, donde haya un comité que califique el uso de la fuerza.

¿Qué hará en Tribunales para mejorar los procesos contra presuntos o extorsionista y policías acusados del uso de la fuerza?

No debería conocerlo un juez, sino que es un proceso interno. De un tiempo para acá, los jueces se han involucrado en el quehacer policial y más aún los fiscales, pero no les corresponde porque tienen funciones establecidas. A las fuerzas de seguridad les corresponde prevenir el delito y ese no es un asunto del MP. Con el sistema de inteligencia civil con el que se cuenta permite con certeza saber quién está delinquiendo y con base en esa información, por lo que la prevención del delito es una tarea del Ejecutivo. Pero si el presidente no tiene voluntad de resolver las extorsiones y del crimen organizado, no funciona; lo que pasa en las cárceles es decisión del gobierno, por eso el presidente debe tener conocimientos básicos de seguridad, porque no son los tatuados, hay autores intelectuales de la extorsión que caminan con corbata en los pasillos del Palacio y Casa Presidencial, que son intocables.

¿Qué hará para promover la inversión y evitar la migración?

Terminar con el crimen porque nadie invertirá si tiene que pagar extorsiones y mejorar la seguridad jurídica porque se cayó el sistema jurídico, no hay un Estado de derecho, pero hay que decir que el propio tribunal constitucional enseñó a jueces y magistrados a no cumplir con la Constitución, y eso desmotiva a invertir en el país. Pero también la concentración de poder en el presidente hace que sea voluble y manejable, que daña a la sociedad.

¿Qué hará para romper con esa concretación de poder?

Nuestra propuesta es trasladar las competencias administrativas, financieras, económicas y de ejecución de presupuesto al nivel departamental, municipal y comunitario, haciendo que la economía local se mueva y evitar la corrupción. Los Consejos Comunitarios tienen que empezar a ejecutar presupuestos como lo hacen las ONG.

¿Propone una reforma constitucional?

La Constitución es humanista y es nuestra línea, lo que se debe tocar es la parte del funcionamiento, como de magistrados, el amparo, nombramientos de gobernadores, funciones de la Contraloría.

Conociendo a Lecsan

¿Pasatiempo favorito? Leer

¿Comida favorita? Pepián y jocón

¿Qué música escucha? Trova

¿Lugar favorito del país? Livingston

¿Cuál fue el último libro que leyó? El aroma del tiempo

¿Hace algún ritual por las mañanas? No

¿Cree en las supersticiones? No

¿Qué lo pone de malhumor? Las mentiras

¿Qué le levanta el ánimo? Creer en el ser humano

¿Cuál es su película favorita? Las policiales

¿Apoya a China o Taiwán? China, ya es tiempo de hacer negocios por lo que pasa en el mundo para que los empresarios hagan negocios con la segunda potencia

El polígrafo

¿Libramiento de Chimaltenango? Buena medida, pero poco transparente

¿CICIG? Mal experimento, dejó mañas procesales

¿Tráfico? Complicado, pérdida de vida

¿Autopista Escuintla a Puerto San José? La dejamos de pagar, tiene que ser libre

¿Matrimonio igualitario? Mantener la institución establecida en el Código Civil

¿Reguetón? Música de jóvenes

¿TikTok? Innovación de la comunicación tecnológica

¿Ricardo Arjona? Buen guatemalteco

¿Selección Nacional de Futbol? Ojalá algún día llegue al Mundial

¿En un redondel quién lleva la vía? El que va dando la vuelta

¿Tragedia de migrantes? Dolor y vergüenza del país

¿La patria del criollo? Novela obligatoria para todo guatemalteco

¿Fiscalización de la SAT a emprendedores? No estamos en tiempo de hacerlo

¿Cuál serie actual lo atrapó? El agente nocturno

¿Qué canción resume su vida? El adiós del soldado

¿En cuál época le gustaría vivir? En esta época

¿Con cuál personaje famoso cenaría? Jorge Luis Borges

¿Cuándo termina la juventud? A los 33.

Propuesta

“Nuestra ideología es el humanismo cristiano, somos soberanistas, conservadores de la cultura occidental cristiana. Queremos alcanzar un mejor nivel de vida, pero no podemos caminar en ese desarrollo si no resolvemos dos aspectos fundamentales que tienen que hacerse rápido porque se ha perdido tiempo. El primero es la seguridad, la extorsión no permite dar el primer paso, empresarios pagan extorsión, no se puede ahorrar ni pagar impuestos, estamos paralizados”.

