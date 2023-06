Ricardo Sagastume: “El sistema político falló, pero nadie quiere cambiarlo”

Desde la visión del abogado, que busca nuevamente la presidencia, promueve una reactivación económica con la desmonopolización del aeropuerto y actualizar la ley para impulsar las alianzas público-privadas.

El candidato presidencial por el partido Todos, Ricardo Sagastume, fue entrevistado por Publinews previo a las Elecciones Generales 2023.

¿Cuáles son las prioridades de su plan de trabajo?

Tiene cinco ejes. El primero, la recuperación de la república y la institucionalidad, lo que se traduce en instituciones sólidas, generando credibilidad, confianza y certeza, pero se debe retomar el control de las instituciones porque hoy nadie gobierna, hay un presidente que solo manda. También se debe congelar el presupuesto, no podemos endeudarnos más y se debe revisar para destinar fondos para inversión, lo que no hace el gobierno. El eje social tiene que ver con el analfabetismo porque es una vergüenza que se tenga el 21% de analfabetismo. A la vez, la recuperación de la infraestructura para atraer inversiones, donde la educación y salud son prioridad en este eje. También hay que fomentar la libertad económica con protección y respeto a la propiedad privada, el modelo económico actual fracasó porque se utilizan las remesas como si fuera un éxito, hay que reorientar la atracción de inversión hacia el área rural con industrialización, generando valor agregado a lo que se produce con descentralización para establecer regiones. Hay que cambiar el modelo del manejo de la relación exterior, primero en la parte comercial y marca país y apuntar a la integración centroamericana y combatir la migración y el narcotráfico. Por último, el turismo, que es una actividad económica, pero no le ponen atención para dinamizar la economía.

¿Cómo se brindará seguridad?

Las leyes están y el tema es integral, como es el Sistema de Seguridad, donde está la inteligencia del país, liderada por el presidente. Proponemos que el Consejo de Seguridad se amplíe, convocando a otras fuerzas del país. Si realmente estamos interesados en rescatar el país, debemos trabajar de manera integral y el convocante que debe liderar el proceso es el presidente, hay que tener autoridades sanas y que se enfoquen en trabajar. A lo largo de los 38 años, en ciertos periodos existieron las aplanadoras y el gobierno podía trabajar con el Congreso, pero, como la población es inconforme, se amplió el número de diputados y desde 2008 ningún partido político tiene mayoría y tiene que trabajar con la oposición, y ahora se denuncia de que se prestan a negocios, y eso porque el sistema político falló, pero nadie quiere cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

¿Contempla una reforma fiscal para equilibrar el pago de impuestos y atraer inversiones?

Hay un error al decir que la Ley de Zolic permite incentivos fiscales para una actividad económica que no existe y los burócratas, que tienen hablar de temas tributarios, siempre dicen que eso genera evasión fiscal, pero de qué si no existe la actividad. Hoy la Ley de Zonas Francas ya no compite con países como Nicaragua, Honduras, Colombia, porque dan exoneraciones tributarias renovables, y aquí se da por 10 años si mucho.

¿Cómo modernizar el sistema para ampliar la infraestructura vial?

El Estado no genera ciertas condiciones o capacidades porque muchas veces los funcionarios son de escritorio, pero existen los modelos de alianza público-privada. La actual ley no ha funcionado, por lo que esa ley debe aplicarse para puertos y aeropuertos, como para otros servicios que el Estado debe garantizar para que las personas se movilicen, produzcan. También impulsar la ley de infraestructura para que haya modelos nuevos de gestión. También se debe atender el tema de la vivienda porque hay un déficit habitacional.

¿Ya ha estudiado posibles candidatos para ministros?

El servicio público está pasando por una crisis que se llama el servicio nacional civil. Nadie quiere hablar de una reforma al servicio civil porque eso brinda estabilidad y certeza en las funciones de la administración pública, no se debe aceptar que los cambios medios cambian cada cuatro años y eso ha generado estancamiento y subdesarrollo. Se debe tecnificar el servicio civil para tener estabilidad, sin importar quien llegue de ministro o viceministro, como también la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Conociendo a Ricardo

¿Pasatiempo favorito? Leer y ver futbol

¿Comida favorita? Enchiladas

¿Qué música escucha? Boleros y romántica

¿Lugar favorito del país? Petén y Atitlán

¿Cuál fue el último libro que leyó? Una vida con propósito

¿Hace algún ritual por las mañanas? Revisar material y escuchar temas económicos y sociales

¿Cree en las supersticiones? No

¿Qué lo pone de malhumor? Las injusticias

¿Qué le levanta el ánimo? Los niños y sus deseos

¿Cuál es su película favorita? La pasión de Cristo, El padrino y El abogado del diablo

¿Apoya a China o a Taiwán? Las dos, Taiwán es aliado y China es la nueva oportunidad al comercio.

El polígrafo

¿Libramiento de Chimaltenango? Oportunidad a medias

¿CICIG? Demoniaco

¿Tráfico? Terrible

¿Autopista Escuintla a Puerto San José? Error cometido por el gobierno

¿Aeropuerto La Aurora? Monopolio que hay que acabarlo

¿Matrimonio igualitario? Derecho que tienen las personas siempre que no violenten los valores fundamentales de la sociedad

¿Reguetón? No me gusta

¿TikTok? Herramienta fascinante

¿Ricardo Arjona o Gaby Moreno? Los dos son increíbles

¿Selección nacional de futbol? Pasión

¿En un redondel quién lleva la vía? El que va en la avenida, generalmente

¿La patria del criollo? Libro interesante que deben leerlo más guatemaltecos para perder el miedo a las mentiras del comunismo

¿Fiscalización de la SAT a emprendedores? Mayor enemigo del emprendedor

¿Cuál serie vio y le gustó? Enrique VIII

¿Cuál canción resume su vida? La vida en rosa

¿En cuál época le gustaría vivir? La época de los reyes

¿Con cuál personaje famoso cenaría? Catalina La Grande y Enrique VIII.

Cumplimiento

“Primero se debe conocer la Constitución y empezar con un proceso de formación cívica en las escuelas y colegios. El guatemalteco debe dejar de ser un ciudadano pasivo, porque si conoce cuáles son sus derechos y aprende a utilizarlos y a defenderlos, vamos a tener una sociedad más interactiva que no va a permitir los abusos que cometen los distintos gobiernos a través de la historia. Se debe enseñarla. Tiene que ser requisito fundamental, desde el presidente y pasando por los funcionarios y profesionales, que conozcan la Constitución. Si aprendemos que eso es la instancia que rige la relación con el Estado, van a cambiar las cosas y empezar con la educación cívica y se debe llegar a un consenso con el sector productivo para que también contribuyan”.

