Rafael Espada: “Tenemos que crecer de una forma ordenada y científica”

La experiencia que adquirió en la posición dos de un gobierno lo motivó a buscar la primera magistratura del país para ahora sí tener el poder de decidir e influir en los cambios que se requieren. El médico y cirujano propone trabajar coordinadamente con los otros organismos del Estado.

El doctor Rafael Espada, candidato a la presidencia por el Partido Republicano, fue entrevistado por Publinews de cara al próximo proceso electoral.

¿Cuáles serán las primeras acciones para rescatar al país del rumbo que ha vivido?

Vi que hacen falta muchas cosas por hacer, cuatro años son cortos. Lo primero que hay que hacer es un censo, pero no hay un dato correcto de cuántos somos. Nuestro plan se basa en la educación, que es la base del país, además de la salud, con un crecimiento económico fuerte e inteligente con certeza jurídica, con un sistema eficiente, lógico y transparente, para tener una economía audaz, sin corrupción. Quiero ser recordado como el presidente del siglo XXI. Con honestidad, tranquilidad, madurez y experiencia, se puede llevar al país a que sea un foco de luz de desarrollo.

¿Cómo plantea recuperar la certeza jurídica?

Se debe hacer una revisión de los tres organismos y tal vez en un futuro no muy lejano hacer una constituyente, una revisión de la Constitución, pero inmediatamente debemos dialogar, tener respeto con el proceso judicial y con el legislativo, donde hay corrupción y deficiencias. Se tiene conocimiento del desorden y poca preparación y poco interés en la estructura legislativa, lo cual lleva un desorden económico y educativo. Los tres poderes deben ser autónomos, pero trabajar juntos y comprometerse el uno con el otro. Es por eso que necesitamos de un líder con madurez, con capacidad de diálogo, visión, experiencia, no solo política, sino intelectual y académica. Lo primero que haré es pedir apoyo para crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos que crecer de una forma ordenada y científica, pues es una deuda que tenemos con el país de tener un sistema educativo de ciencia, tecnología, innovación e investigación. El Ministerio de Educación hay que modernizarlo.

¿Cómo trabajar con sindicatos en los dos ministerios más grandes?

Soy sindicalista, creo en el sindicato, pero constructivo, no manipulador, ni destructivo, ni contaminado.

¿Cuáles acciones contempla para modernizar la educación?

Tuvimos la tasa de educación más alta en la historia, con las transferencias condicionadas; sin embargo, se degeneró al final porque la directiva de la UNE lo desvió a un interés político personal y no a la efectividad nacional. Creo en la libre empresa, en el crecimiento efectivo en la economía, pero hay grupos que necesitan ayuda. La alimentación escolar debe ser los tres tiempos al día y no una pequeña refacción; luego, los comedores sociales se deben triplicar.

¿Cuáles son las acciones para mejorar la seguridad?

Hay que corregir los sistemas de seguridad con la Policía, el Ejército, las fuerzas penitenciarias, las inteligencias, tanto la civil como la militar. Se requiere de una reforma total en la Policía, se plantean centros policiacos descentralizados, estaciones autosostenibles que estén dirigidas por policías de carrera y no designados solo por tenerlos.

¿Cómo se compromete para designar funcionarios sin señalamientos?

Yo soy el encargado de seleccionar; vamos a escoger a personas preparadas, honestas, y transparentes, no voy a meter a alguien con problemas o familiar de alguien que ha roto la ley. Para ser exitoso, me he rodeado de gente mejor que yo, he tenido gente más inteligente que yo para aprender y no tener margen de error, no me creo superior a nadie.

¿Cómo recuperar la confianza en los empresarios para mayor crecimiento?

Primero, el crecimiento económico local debe ser abierto y modernizado. Hay que trasladar el crecimiento del siglo XXI con diseños activos, oportunidades para todos, que haya inversiones de todo el mundo, voy a estar abierto con todos los países, siempre con controles. Hacer alianzas público-privadas y participar en actividades de desarrollo.

Conociendo a Rafael

¿Pasatiempo favorito? El trabajo

¿Comida favorita? Como de todo, paches, fiambre

¿Qué tipo de música escucha? Clásica

¿Lugar favorito del país? Mi casa

¿Cuál fue el último libro que leyó? La norma de la justicia

¿Hace algún ritual por las mañanas? Al despertar, pienso qué voy a hacer en el día, luego me baño; oro

¿Cree en las supersticiones? No

¿Qué lo pone de malhumor? La mentira y la pereza

¿Qué le levanta el ánimo? La felicidad, el éxito y el buen humor

¿Cuál es su película favorita? Me gustan las de acción

¿Apoya a China o a Taiwán? Ambos

El polígrafo

¿Libramiento de Chimaltenango? Buen proyecto, pero mal estructurado, mal presentado

¿CICIG? Buena solución cuando se inició, necesidad para reforzar el Ministerio Público

¿Tráfico? Desordenado y complicado

¿Autopista Escuintla a Puerto San José? Buen proyecto, mal manejado

¿Aeropuerto La Aurora? Pequeño, poco práctico, deuda con el país

¿Matrimonio igualitario? No creo que sea biológicamente correcto, complicación

¿Reguetón? Suena bonito

¿TikTok? Mecanismo de comunicación que se ha exagerado

¿Selección Nacional de Futbol? Entusiasma, necesita mejor entrenamiento y ayuda

¿En un redondel quién lleva la vía? El que primero llegue

¿La patria del criollo? Demuestra nuestras formas de vivir

¿Fiscalización de la SAT a emprendedores? Debe analizarse, las redes sociales permiten atropellos

¿Qué canción resume su vida? El rey

¿Viajaría al pasado o al futuro? Al futuro

¿Con cuál personaje famoso cenaría? Martin Luther King

¿A cuál edad termina la juventud? Cuando uno se muere

¿Cuál es la promesa más repetida en campaña política que no se cumple? Todas

Atención a migrantes

“Voy a ofrecer un banco de migrantes, asociados a bancos estadounidenses, con tarjetas de crédito, que las transferencias tengan un mínimo de comisión, ya que se pueden ser accionistas de los bancos, haciendo un grupo de inversiones. Los migrantes no han tenido soporte, vamos a poner una oficina de migrantes a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con atención para que incluso puedan comprar Bonos del Tesoro. Hay que tratarlos inteligentemente, con visión económica de crecimiento. También se debe atraer compañías con facilidades, como trabajar sin pago de impuestos, sin tasas altas, para que inviertan”.

