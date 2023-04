Rafael Espada: “La desnutrición no es un problema médico, es un problema económico”

El candidato presidencial del Partido Republicano fue abordado sobre distintos temas en el foro "Hora 15" de Emisoras Unidas.

El candidato presidencial del Partido Republicano, doctor Rafael Espada, brindó entrevista en el foro “Hora 15” de Emisoras Unidas, en donde habló sobre sus aspiraciones a la primera magistratura del país.

La primera pregunta que se le plantea al candidato es ¿por qué quiere ser presidente? A lo que responde:

Asimismo, se le consultó si hubo alguna misión que quedara inconclusa tras su paso como vicepresidente de la República, a lo que Espada consultó que sí, hubo “muchas”.

“Dejé un documento con 72 proyectos que había que continuar. Cuatro años es muy corto. Creo que malignamente en la Constitución alguien decidió cortarlo 4 años, sin reelección”, dijo.

“Es un grupo limitado. No puedo decir nombres porque no están directamente en el partido, pero espero que acepten trabajar en el gobierno.”

“La segunda creo que es la mejor opción para el país. Yo no tengo nada contra Taiwán. A mí ellos me trataron bien. El problema de Taiwán y China es de ellos. A mí me encantaría seguir con Taiwán, pero también me encantaría trabajar con China; EE. UU. lo hace.”