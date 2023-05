Abogados de Carlos Pineda presentan amparo ante la CC

Este lunes el equipo legal de Carlos Pineda presentará una revocatoria de amparo ante la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo.

El aspirante a presidenciable por el partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, a través de su abogado presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra los que considera infundado auto de suspensión de amparos que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el cual, a su criterio, equivocadamente señaló que no constituía amenaza alguna la circunstancia de que hubiesen recursos pendientes.

El tema central planteado en el segundo amparo no fue examinado por la CSJ y radica en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le está excluyendo de la papeleta electoral al asumir “equivocadamente” que ya fue vencido en el trámite del juicio de amparo ante la Sala Sexta del Tribunal de los Contencioso Administrativo, lo cual no es cierto, pues aún no se han agotado sus fases.

Y para evitar que se vulnere irreparablemente su derecho a ser electo presidente de la republica requiere en apelación a la CC, que le ordene a la CSJ que tramite los amparos preventivos, otorgue amparo provisional y como efecto positivo le ordene al TSE, incluya a Pineda y su vicepresidenciable, Efraín Orozco en la papeleta electoral.

Erick Castillo, abogado de Pineda, también anunció que este lunes 29 de mayo, presentará una revocatoria de amparo ante la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo. La misma sala que otorgó un amparo provisional al partido político Cambio, que señala irregularidades en la segunda asamblea de Prosperidad Ciudadana.

Carlos Pineda no participará en las elecciones

Los magistrados de la CC, por unanimidad, rechazaron las apelaciones que buscaban validar la candidatura de Pineda y el resto de los candidatos de Prosperidad Ciudadana.

La máxima Corte decidió declarar sin lugar dos apelaciones. La primera presentada por Pineda y la segunda el diputado Edwin Lux, quien buscaba su reelección con el partido del lápiz.

Ahora solo queda esperar que la Sala Sexta de lo Contencioso y Administrativo emita una resolución definitiva respecto a la acción de amparo presentada por Cambio. Es decir, que confirme que Pineda y todos los candidatos que se postulaban con Prosperidad Ciudadana queden fuera de las elecciones de 2023.

