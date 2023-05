Leonel López Rodas: “La Comisión tiene que ser fuerte de que la calidad del servicio tiene que mejorar”

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) cumple 26 años de funcionamiento. Uno de los primeros directivos hace un análisis del desempeño del ente regulador de las tarifas eléctricas.

¿Cuáles retos se identifican para la CNEE y en el sector eléctrico para otros 25 años?

La Comisión ha cumplido un papel fundamental para el sector eléctrico y es precisamente la regulación del sistema eléctrico del país y dar libertad a la gente, al inversionista, a que efectivamente la generación de electricidad sea libre, que no se requieran trámites engorrosos para hacerlo y por eso se aprobó la Ley General de Electricidad, que establece que la generación, la distribución y el transporte de ese servicio son libres. Además, uno de los objetivos es despolitizar el sector, que el gobierno no esté metido en nada del tema eléctrico. Recuerdo a presidentes diciendo que las tarifas habían bajado, pero la variación de las tarifas se debe a factores sin que el gobierno intervenga.

¿Tiene alguna frustración porque algunos gobiernos han utilizado el apoyo a la tarifa social para atraer votos?

He sido de la idea de que la tarifa eléctrica no da votos, el consumidor no va el día de las elecciones en función de quién bajó la tarifa eléctrica. Creo que los candidatos que han utilizado ese tema o no están asesorados o no saben lo que hacen y lanzan ideas populistas que creen que les darán votos. Por eso soñé en despolitizar el sector y se ha logrado a pesar de que grupos han influido, pero han estado afuera y eso se da con el respaldo con la CNEE sobre cómo se elige a los directores.

¿Se ha respetado la designación de técnicos ante la CNEE y no se ha nombrado a ministros o viceministros para que no haya intervención?

Definitivamente, puede interferir, pero durante el funcionamiento de la ley no ha habido un ministro que quiera ir a la Comisión. Aunque no debiera de cometerse ese error porque el ministro o viceministro es político y la Comisión es técnica y así es como las personas que estamos en el sector eléctrico queremos que siga funcionando.

¿Considera necesaria una actualización de la Ley General de Electricidad y funciones de la CNEE?

Es importante mantener la Ley y la Comisión alejadas de toda decisión gubernamental. Además, que la AMM siga funcionando como hasta ahora y que el sector eléctrico esté totalmente fuera de las decisiones políticas, creo que esa ha sido la ventaja que tiene el sector sobre la transparencia y honestidad, ya que la gente en la Comisión no debería tener interés en alguna empresa. También, impulsar en la norma sobre ampliar la hora pico actual, se debe adecuar a lo que está pasando, que es de las 15:00 a las 22:00 horas, pero actualmente es de 18:00 a 22:00 horas, lo cual ayudará a que exista energía firme en el país.

¿Tiene potestad la CNEE de sancionar por los apagones en los departamentos?

Es fundamental que la Comisión ejerza su función reguladora en el tema de Energuate, pero hay que entender que la distribución por la Energía Eléctrica es de casa en casa y en la provincia no es lo mismo porque hay una casa y la otra es a un kilómetro de esa. Por eso es que, muchas veces, cuando se analizan las estadísticas de Energuate, tienen más kilómetros de línea que la EEGSA y eso se debe a esa diferencia, donde muchas veces el voltaje que llega al final de la línea ya no es el mismo, ni suficiente, para todo eso sí se necesita que la Comisión lo regule y cuando se analiza el VAD, es ahí donde se tiene que ser muy fuerte en el sentido de que la calidad tiene que mejorar en el país.

¿Cuál es la frustración que tiene sobre el funcionamiento de la CNEE?

Una de las cosas que me causan alguna frustración es que tanto la Comisión como la AMM, siempre soñé que iban a funcionar de manera más práctica y, en la actualidad, siento que en ambas instituciones se ha burocratizado. Hay demasiadas normas que hacen más tedioso el proceso y hay algunas cosas que indudablemente vienen de hace 25 años en las normas y que deben adecuarse a la realidad. Considero que se pueden mejorar en el sistema a través de las normas, no de la Ley.

¿Cómo califica el desempeño del INDE?

Parece que no entendimos, el INDE era muy bueno en la generación, no en la distribución. El INDE tiene diferentes hidroeléctricas, no solo es Chixoy, tiene Aguacapa, Jurún Marinalá, Santa María y Chichaic, por lo que todas se deben usar para llevar la electricidad de menos recursos del país. Tiene trabajo rezagado, es importante que retome su papel, tenemos que revisar su legislación para que se dedique a llevar el suministro para que el INDE sea un instrumento para mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos en el país y llegar a los rincones de la patria. Promoví para que se utilizaran todos los recursos, por lo que el INDE es el estandarte para ser el brazo social de la electricidad del gobierno en el país.

