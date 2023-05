Giammattei se refiere como “fracasados” a un “grupo de diputados”

Esto durante sus discursos realizados en Mazatenango, Suchitepéquez; y Cuilapa, Santa Rosa, en donde varias personas fueron notificadas por el Programa del Adulto Mayor.

El presidente Alejandro Giammattei participó en la entrega de notificaciones del Programa del Adulto Mayor (PAM) en Mazatenango, Suchitepéquez; Retalhuleu; y Cuilapa, Santa Rosa.

Pero durante estas visitas aprovechó para reprochar a “algunos diputados” que, según aseguró, fueron a “alegar” al Ministerio de Trabajo que se estuviera haciendo dicha actividad, aunque no mencionó nombres.

Giammattei se refirió a los legisladores como “fracasados”.

El mandatario dio a conocer que antes el programa tenía 350 millones al año, y que ahora tiene 1 mil 125 millones de quetzales, porque va a beneficiar a 212 mil adultos mayores de aquí al 14 de enero.

“Es decir, lo que hicieron los gobiernos anteriores en 13 años, de llegar a 99 mil y fracción de adultos mayores, nosotros lo habremos más que duplicado en cuatro años. Cuando se quiere se puede, y lo estamos demostrando”, dijo.

Además, resaltó que ahora los adultos mayores reciben 500 quetzales y no 400 como antes.

Pero en parte de su alocución, Giammattei dijo que un grupo de “diputados malcriados” acudió al Ministerio de Trabajo, “alegando que estuviéramos notificando a los adultos mayores, unos que dicen ser defensores de los pobres, hablan y no ayudan, nosotros hacemos, para que Guatemala crezca.”

“La pobreza se combate haciendo, no hablando, no insultando. Es algo que mucha gente no ha entendido”, dijo el presidente.