Equipo de la PNC dará seguridad a Carlos Pineda

El Ministerio de Gobernación respondió a una solicitud planteada por el empresario Carlos Pineda.

El Ministerio de Gobernación anunció que le brindará seguridad al aspirante a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, quien ha denunciado que existen planes para atentar contra su vida.

El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, detalló que se dio la orden en respuesta a una solicitud que planteó el empresario, aunado a una recomendación emitida por el Ministerio Público (MP).

“La misma PNC, por medio de la Unidad Especializada de Protección a Personalidades, ha elaborado el análisis de riesgo y se ha determinado que el señor Pineda sí es pertinente (brindarle protección). Y está en obligación del Ministerio de Gobernación, a través de la policía, proporcionarle un esquema de seguridad, el cual está listo ya a partir de hoy”, manifestó Napoleón Barrientos.

La noche de este martes, 23 de mayo de 2023, el periodista Fernando del Rincón entrevistó en CNN en Español al candidato a la presidencia del partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda. Durante el programa, el aspirante presidencial aseguró que analiza el autoexilio si la Corte de Constitucionalidad le niega la participación en las Elecciones Generales 2023.

“El problema, Fernando, ¿sabés cuál es? Me quedé con muchos enemigos, ese es mi problema, yo antes no tenía ni un solo enemigo y ahora me quedé con muchísimos enemigos con poder y yo sin poder. Este es un problema serio que hasta estoy pensando hacer las mismas que Jordán Rodas, o sea, el país Vasco muy frío, pero tal vez me iría un poquito más abajo a Sevilla o Valencia, no sé”, declaró Pineda.

