Carlos Pineda afirma que el sistema está peleando contra él

El presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana reaccionó al amparo interpuesto en su contra.

Carlos Pineda, candidato a la Presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana. reaccionó este martes 16 de mayo a través de un video compartido en sus redes sociales, debido al amparo que dio trámite la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un intentó por dejarlo fuera de las Elecciones Generales 2023.

“Tengo pruebas de que el sistema está peleando contra mí y es precisamente porque no soy un candidato conveniente para ningún sector político, más que para el pueblo de Guatemala”, indicó el candidato presidencial.

Pineda agregó que pelear contra el sistema no es fácil, “Tuve a la vista el amparo que presentó Manuel Baldizón con su partido Cambio en donde pretende involucrar a los 30 partidos restantes para que se unan con él, para favorecerles y mantenerles su reino de corrupción”, manifestó.

“Por eso me atacan con tanta campaña negra contra mí, toditos”, indicó Pineda, quien invitó a que presenten pruebas en su contra y no hablar o pagar un netcenter.

El candidato indicó que confía en el sistema de justicia y en los magistrados para que resuelvan en base a Derecho, “Estamos inscritos y no hay forma legal de que puedan botarnos la postulación”, expresó.

“Dios está conmigo, estoy en esta campaña por la presidencia con el pueblo de Guatemala por fe, porque estoy consciente de que Dios tiene una bendición para mi país y quiero ser parte de ella”, indicó Carlos Pineda, quien además pidió al pueblo de Guatemala a que se unan en oración, “para poder ganar esta guerra”.

“El éxito ha sido no deberle dinero a nadie, no aceptarle dinero a ningún grupo, no soy un candidato conveniente, mi compromiso es con el pueblo de Guatemala”, exclamó en el video compartido este día.

Dan trámite a amparo

Un juez de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dio trámite al amparo presentado por el partido Cambio, creado por los hijos de Manuel Baldizón.

Dicha sala también ordenó la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregar un informe circunstanciado acerca del caso, y para ello les otorgó un plazo de 48 horas. El amparo presentado por el partido Cambio está identificado con el numeral 01190-2023-00151.

La acción de amparo argumenta que la asamblea nacional ordinaria de Prosperidad Ciudadana que proclamó a Pineda como candidato a la Presidencia no se realizó de forma legal y pide que se suspenda la participación del partido y de los candidatos inscritos para las elecciones de junio de 2023. Sin embargo, dicha agrupación política puede apelar en la Corte de Constitucionalidad (CC).

