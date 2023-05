Rescatan a menor de edad en Retalhuleu

Ningún familiar podía hacerse cargo del menor de un año, por lo que fue trasladado a un hogar de abrigo.

La delegación de Procuraduría General de la Nación (PGN) Retalhuleu dio a conocer que por vulneración al derecho a la familia y por no contar con recurso familiar adecuado, se iniciaron las medidas de protección en favor de un menor de 1 año de edad, quien tuvo que ser ingresado a un Hogar de Abrigo y Protección de la Organización Aldeas Infantiles S.O.S..

El menor de edad no contaba con ningún familiar que pueda hacerse cargo de él, debido a que la madre sufre de alcoholismo, por lo que se le retiró de su lado y se desconoce quién es el progenitor, además la familia materna dijo que no podía hacerse caso del pequeño por no contar con los recursos para su cuidado, además ya están a cargo y protegen a dos hermanos más del menor.

Agresión

El 19 de abril pasado una niña de 1 año, que fue agredida físicamente por su progenitora y que fue ingresada a la emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt, fue rescatada por personal de la PGN.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó a la Procuraduría General de la Nación el caso de niña de 1 año, que evidenciaba lesiones en el cuello y barbilla. Además, presentaba grado de desnutrición, por lo que quedó ingresada en ese centro asistencial.

La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia informó que continuará con el proceso de medidas de protección para establecer a la persona que pueda constituirse como familiar idóneo y dará seguimiento al caso hasta que sea dada de alta por los profesionales de la salud.

