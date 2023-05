Arrestan a sospechoso de estar armado afuera del Palacio de Buckingham

El incidente se produce a solo días de la coronación del rey Carlos III,

Autoridades arrestaron el martes a un hombre “sospechoso de estar armado” que se acercó al Palacio de Buckingham y lanzó al suelo lo que al parecer eran cartuchos de fusil, indicó la policía metropolitana de Londres.

“El lugar fue acordonado luego de que al hombre lo encontraron en posesión de una bolsa sospechosa”, precisó la policía en un comunicado. “Especialistas que llegaron al lugar realizaron por precaución una explosión controlada de la bolsa, tras realizar una evaluación”, añadió.

Los elementos lanzados por el hombre fueron recuperados y llevados para examen de especialistas.

Por su parte, el jefe de la policía metropolitana, Joseph McDonald, dijo que la policía “trabajó de inmediato para detener al hombre, que se encuentra bajo control policial”. “No hay reportes de disparos ni de heridos entre la policía y el público (…) La policía sigue en el lugar y las investigaciones están en curso”, señaló.

Chief Superintendent Joseph McDonald, said: “Officers worked immediately to detain the man and he has been taken into police custody.

“There have been no reports of any shots fired, or any injuries to officers or members of the public.

“Officers remain at the scene and further…

