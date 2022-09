El féretro de Isabel II sale del Palacio de Buckingham

En cortejo, los restos de Isabel II fueron llevados hasta Westminster, donde permanecerá cinco días en una capilla ardiente para que los británicos puedan despedirse de su difunta monarca.

El féretro de Isabel II fue sacado el miércoles del Palacio de Buckingham, tras pasar allí la noche, para ser llevado en procesión hasta Westminster, donde permanecerá cinco días en una capilla ardiente para que los británicos puedan despedirse de su difunta monarca.

El rey Carlos III y sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo, acompañaban a pie al afuste tirado por caballos que transportaba el ataúd, sobre el cual fue colocada la corona imperial británica. Tras ellos, caminaban los príncipes Guillemo y Enrique, hijos de Carlos III.

The Queen’s coffin, borne on a Gun Carriage of The King’s Troop Royal Horse Artillery, is taken in procession from Buckingham Palace to the Palace of Westminster. pic.twitter.com/NWkPVAhrWw

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 14, 2022