FOTOS. Tornado deja vehículos apilados y escombros en Florida

Las imágenes de testigos presenciales y las fotografías difundidas muestran autos apilados unos sobre otros en un estacionamiento abierto y edificios dañados.

Un tornado azotó en Palm Beach Gardens, Florida, en Estados Unidos (EE. UU.) y dejó vehículos apilados, daños en viviendas y árboles derribados, este sábado. Con vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Asimismo, golpeó cerca del Centro Médico de la zona y se dirigió hacia la costa.

La tormenta, que se generó a raíz del fenómeno meteorológico, ocasionó que las autoridades cerraran carreteras en Palm Beach Gardens y que, decenas de trabajadores se dieran a la tarea de quitar todos los escombros acarreados por los fuertes vientos para despejar las vialidades.

The Palm Beach Gardens tornado of 4/29, has been given a preliminary rating of a high-end EF-2, with winds of 130MPH. #flwx #wxtwitter pic.twitter.com/RzfnodpUV0

— Scott McClellan (@ChaseTheWX) April 30, 2023