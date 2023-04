VIDEO. Alumno evita choque de bus escolar tras desmayo de conductora

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que la conductora se desmaya.

Un alumno de 13 años impidió que un bus escolar, en el que viajaba con otros compañeros, tuviera un accidente, luego de que la conductora sufriera un desmayo, informaron las autoridades de Michigan, en Estados Unidos. El menor frenó la unidad y pidió a los otros niños, quienes gritaban de miedo, que llamaran al 911, con lo que no sólo evitó el accidente, sino que salvó la vida del chofer.

Un video difundido por las autoridades, mismo que fue retomado por varios medios de comunicación, muestra el momento en el que la conductora se desmaya. Momentos después, el alumno toma el volante, pisa el freno y logra detener el autobús escolar, a pesar del pánico y los gritos de los demás compañeros, a quienes pide que llamen al 911.

School bus driver, driving 66 children in Michigan, has medical emergency and becomes incapacitated. 13-year-old Dillon Reeves jumps to the rescue and brings the bus to a halt. (Video: WXYZ) pic.twitter.com/0WqsMHwJze

— Mike Sington (@MikeSington) April 28, 2023