“No sabía que podías cantar”, dijo un sorprendido Joe Biden a Yoon Suk Yeol.

El presidente estadounidense, Joe Biden, convenció a su par surcoreano, Yoon Suk Yeol, de cantar una canción durante una cena de estado para cerrar su visita a la Casa Blanca. El tema escogido por ambos mandatarios fue “American Pie”, de Don McLean, arrancando el aplauso de los asistentes.

Un grupo musical interpretó “American Pie” al final de la cena, lo que Biden aprovechó para decirle a Yoon: “Sabemos que esta es una de sus canciones favoritas”. “Eso es verdad”, admitió Yoon, quien dijo que el tema de 1971 es una de sus predilectos desde que estaba en la escuela.

Biden entonces le pidió cantarla, a lo que Yoon ofreció poca resistencia, tomando el micrófono. El líder surcoreano cantó a capella las primeras estrofas del tema, ante el aplauso de los asistentes. “No sabía que podías cantar”, dijo un sorprendido Biden a Yoon.

